Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

Новости Беларуси. Заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев сообщил, что всего в трудовом марафоне 20 апреля приняли участие около 3 миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.