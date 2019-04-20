Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей

Новости Беларуси. Заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по проведению субботника Владимир Кухарев сообщил, что всего в трудовом марафоне 20 апреля приняли участие около 3 миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, вместе с премьер-министром Сергеем Румасом руководитель штаба работал в Валерьяновском лесничестве. В свое время здесь много деревьев пострадало от жука короеда, поэтому в хозяйстве была произведена сплошная вырубка.
Сергей Румас: «Я в первый раз принимаю участие в посадке леса»
Владимир Кухарев: деньги, собранные на субботнике, будут направлены на благоустройство
По словам Кухарева, собрано около 9 миллионов рублей. Их направят на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство, реконструкцию историко-культурных памятников. Другая часть средств пойдет на капитальный ремонт монумента Победы в Минске.