Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп мог изменить свою позицию касательно украинского конфликта в ходе визита в Британию, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.
По заявлению Трампа, сделанному 23 сентября по завершении его встречи с Владимиром Зеленским, Киев с поддержкой ЕС мог бы вернуть «свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше». Также американский лидер в одной из соцсетей опубликовал пост, где выразил мнение о «бесцельности» борьбы Москвы в Украине и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».
Telegraph указывает, что на мнение Трампа относительно Украины могла повлиять его встреча с королем Великобритании Карлом III.
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