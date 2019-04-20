Президент Беларуси во время субботника на «Линии Сталина»: «Мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею»

Новости Беларуси. Белорусы 20 апреля приводят в порядок городские территории, парки и скверы. По традиции наравне со всеми трудится и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году Александр Лукашенко приехал в Минский район в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И не случайно – это знаковое место в истории Беларуси, которая в этом году отмечает 75-ю годовщину освобождения.

Сегодня на «Линии Сталина» появились 75 дубов. А еще при строительстве комплекса были найдены останки 75-ти солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Кроме того, 30 сосен символично появились в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Облагораживали уникальное историческое место сегодня и другие бригады. Уже потом в общении с журналистами Президент рассказал, как важно наводить порядок на родной земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске я сейчас живу, городским человеком стал по форме. По сути, конечно, нет – я как был деревенским, наверное, так и останусь, в этом не вижу ничего плохого. Вот представляете, точечно я прошел по всей стране, и там везде частичка где-то меня осталась. Поэтому делайте сами выводы, куда мне хочется больше всего приехать. Я куда ни приеду, мне везде хорошо. Но, конечно, вот эта маленькая деревенька, Александрия, где мы работали… В этот субботник я туда не поехал, потому что там, в общем-то, благоустроено так, как надо. Излишеств там быть не должно, я категорически против этого. Поэтому там большой работы для нас нет. Я решил, что надо на «Линии Сталина» в год 75-летия освобождения Беларуси от фашизма высадить 75 растений нашего самого лучшего дерева дуба.

Вот эти дубки, по 12-15 лет их возраст. Вот вы когда-то придете с детишками, а может быть с внуками своими, пройдете по этой аллее и вспомните, что мы когда-то высаживали эту аллею. Точно и я так думаю, что спустя некоторое время мои дети, мои внуки придут и посмотрят на эту аллею, которую мы с вами высаживали здесь. Ну а некоторым это дополнительный сигнал, что трилогия малой родины живет, и что нам надо будет и в этом году, и еще в следующем поработать так, чтобы не осталось вот этих пятен на нашей прекрасной Беларуси.