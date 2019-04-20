Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских

Новости Беларуси. Практически каждому садоводу и огороднику приходится сталкиваться с вредителями. Самый частый гость на грядках – медведка.

Подгрызая корни, она бьёт по самому больному и планомерно уничтожает урожай. Искалеченное растение после такой атаки – уже не жилец. Как справится с напастью, рассказали в программе «Плюс-минус».

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Медведка является опасным вредителем многих садовых и огородных растений. Она досаждает томатам, огурцу, перцу и многим другим культурам. Повреждённые медведкой растения способны снизить урожай. Наш рецепт способен отогнать не только медведку, но даже и крота! Для приготовления состава для отпугивания медведки и других почвенных вредителей надо взять головку чеснока и аптечный скипидар.

Чеснок измельчается как можно мельче и заливается скипидаром.

Скипидар, как и чеснок, содержит значительное количество ароматических веществ, а также является хорошим экстрактором для активных компонентов чеснока. Скипидара нужно взять столько, чтобы залить кусочки чеснока полностью. Настаивать нужно не меньше одной недели. После того, как срок настаивания завершился, его нужно смешать с цеолитовым наполнителем. В качестве наполнителя вы можете взять или наполнитель для кошачьих туалетов или цеолитовый фильтр для очистки воды. Количество цеолита должно быть таким, чтобы скипидар полностью впитался в кусочки наполнителя.

После тщательного встряхивания наш препарат готов к использованию. Он может храниться в холодильнике несколько месяцев.