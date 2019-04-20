Прямой эфир

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских

20 апреля 2019 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Практически каждому садоводу и огороднику приходится сталкиваться с вредителями. Самый частый гость на грядках – медведка.

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-1

Подгрызая корни, она бьёт по самому больному и планомерно уничтожает урожай. Искалеченное растение после такой атаки – уже не жилец. Как справится с напастью, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-4

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Медведка является опасным вредителем многих садовых и огородных растений. Она досаждает томатам, огурцу, перцу и многим другим культурам. Повреждённые медведкой растения способны снизить урожай.

Наш рецепт способен отогнать не только медведку, но даже и крота!

Для приготовления состава для отпугивания медведки и других почвенных вредителей надо взять головку чеснока и аптечный скипидар.

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-7

Чеснок измельчается как можно мельче и заливается скипидаром.

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-10

Скипидар, как и чеснок, содержит значительное количество ароматических веществ, а также является хорошим экстрактором для активных компонентов чеснока. Скипидара нужно взять столько, чтобы залить кусочки чеснока полностью. Настаивать нужно не меньше одной недели.

После того, как срок настаивания завершился, его нужно смешать с цеолитовым наполнителем.

В качестве наполнителя вы можете взять или наполнитель для кошачьих туалетов или цеолитовый фильтр для очистки воды. Количество цеолита должно быть таким, чтобы скипидар полностью впитался в кусочки наполнителя.

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-13

После тщательного встряхивания наш препарат готов к использованию. Он может храниться в холодильнике несколько месяцев. 

Как бороться с медведкой и кротом. Рецепт на чесноке и кошачьем наполнителе от Ивана Русских-16

Одной столовой ложки на каждое растение высаженной рассады достаточно, чтобы отпугнуть не только медведку, но даже крота.

Закапывать состав нужно в лунки, на глубину 15-20 см, на таком же расстоянии от высаженного растения.

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Растения и цветы # общество # Иван Русских

Другие новости рубрики

Все новости
До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
20 апреля 2019 17:04

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве
20 апреля 2019 15:30

Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве

Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей
20 апреля 2019 15:19

Владимир Кухарев: на республиканском субботнике собрано около 9 миллионов рублей