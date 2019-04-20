Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве

Новости Беларуси. Больше 300 тысяч жителей Могилевской области вышли 20 апреля на субботник. В самом областном центре работы кипели на месте строящейся школы и реконструкции роддома в новом микрорайоне Казимировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни он активно застраивается: уже открыл двери для малышей новый детский сад, а школу планируют сдать к началу учебного года. Рядом с горожанами – руководители региона. Губернатор участвовал в работах по утеплению крыши будущей школы.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Здесь возникли определенные трудности, в этом микрорайоне, по размещению школьников. Этот объект по некоторым позициям сегодня тормозит, отстает. Поэтому нужны руки для того, чтобы активизировать работы, войти в график и вовремя сдать.