Михаил Русый и Леонид Заяц поучаствовали в работах по утеплению крыши будущей школы в Могилёве
Новости Беларуси. Больше 300 тысяч жителей Могилевской области вышли 20 апреля на субботник. В самом областном центре работы кипели на месте строящейся школы и реконструкции роддома в новом микрорайоне Казимировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни он активно застраивается: уже открыл двери для малышей новый детский сад, а школу планируют сдать к началу учебного года. Рядом с горожанами – руководители региона. Губернатор участвовал в работах по утеплению крыши будущей школы.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Здесь возникли определенные трудности, в этом микрорайоне, по размещению школьников. Этот объект по некоторым позициям сегодня тормозит, отстает. Поэтому нужны руки для того, чтобы активизировать работы, войти в график и вовремя сдать.
Михаил Русый, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Будем знать, что этот кусочек крыши, которая будет дарить уют, тепло детишкам – это маленькая толика нашего труда. Мы живем, крепко развиваемся, есть деньги для того, чтобы социальные объекты строить. Потому что самое главное – это экономика. Глава сказал: будет экономика, будет все.