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Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»

20 апреля 2019 12:26
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Новости Беларуси. В столичном парке Победы работы шли сразу на четырех площадках. Здесь трудились почти 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»-1

Вдоль дорожек у берега Комсомольского озера теперь появилась почти сотня молодых саженцев, ивы и рябины. Рядом с молодежью трудился и мэр Минска. За работой Анатолий Сивак еще и пообщался с молодыми людьми. Председатель Мингорисполкома уверен, что уже совсем скоро ребята смогут оценить результаты своего труда, прогуливаясь по этим аллеям, а пока отметил приятную усталость от проделанной работы.

Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»-4

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Сегодня как раз ты нацелен на субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют еще высаживать деревья. Потому что еще день-два, и уже будет поздно.

Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»-7

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Действительно, для молодежи это хорошо – в такую солнечную погоды выйти, поработать вместе, обсудить в том числе параллельно какие-то вопросы всегда можно. Естественно, и весело и интересно провести время, познакомиться с новыми ребятами. Ну и самое главное – сделать конкретную работу.

Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»-10

# Субботники в Беларуси # общество # Анатолий Сивак # Сергей Клишевич # Фотофакт

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