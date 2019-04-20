Анатолий Сивак: «На субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют ещё высаживать деревья»

Новости Беларуси. В столичном парке Победы работы шли сразу на четырех площадках. Здесь трудились почти 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль дорожек у берега Комсомольского озера теперь появилась почти сотня молодых саженцев, ивы и рябины. Рядом с молодежью трудился и мэр Минска. За работой Анатолий Сивак еще и пообщался с молодыми людьми. Председатель Мингорисполкома уверен, что уже совсем скоро ребята смогут оценить результаты своего труда, прогуливаясь по этим аллеям, а пока отметил приятную усталость от проделанной работы.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Сегодня как раз ты нацелен на субботники, на озеленение использовать эти последние дни, которые позволяют еще высаживать деревья. Потому что еще день-два, и уже будет поздно.