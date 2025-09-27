Почему Беларусь так сильна в промышленности? Смотрите в «Большом городе»

Об этом и не только в ток-шоу «Большой город» – в воскресенье в 10:00 на телеканале СТВ.

Праздник почти 200 тысяч белорусов, которые трудятся на 250 предприятиях. 28 сентября в стране отметят День машиностроителя. Как развивается эта отрасль благодаря господдержке, модернизации производств и выставочной деятельности?

Бренд с мировым именем. Как продукция белорусского машиностроения становится более мощной, более современной, более инновационной и более востребованной на зарубежных рынках? С какими странами налаживается тесное взаимодействие: открываются новые рынки сбыта и активизируется сотрудничество с братской Россией?

Самое главное – это люди и, самое главное, сохраненные компетенции. Мы сильны почему в промышленности? Потому что мы многие годы развиваем промышленность. Мы создаем новые уникальные продукты.