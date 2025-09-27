Киев планирует ряд диверсий в Румынии и Польше. Целью является обвинение России. О появлении данной информации в СМИ Венгрии сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киев работает над созданием Casus belli для запуска военных действий между Москвой и Североатлантическим альянсом, указывает дипломат. Данные показывают, что украинская сторона занимается ремонтом попавших к ним российских БПЛА и оснащением их боевым поражающим элементом. Такие дроны под видом «российских» будут направлены на крупные транспортные хабы НАТО на территории Польши и Румынии.

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