Игорь Шуневич о субботнике: «Можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее»

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

На мой взгляд, это очень современный, актуальный и востребованный способ бескорыстного созидания – это самое главное. Все хорошее можно сделать вместе. Сегодня мы поработаем и заработаем деньги, которые используем на неотложные нужды Министерства внутренних дел. Приведем в порядок наши территории.