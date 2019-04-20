Игорь Шуневич о субботнике: «Можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее»
Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел 20 апреля занимались благоустройством прилегающей территории подведомственных музея, поликлиники и госпиталя. Особое внимание уделили местам захоронения героев, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
На мой взгляд, это очень современный, актуальный и востребованный способ бескорыстного созидания – это самое главное. Все хорошее можно сделать вместе. Сегодня мы поработаем и заработаем деньги, которые используем на неотложные нужды Министерства внутренних дел. Приведем в порядок наши территории.
В Министерстве внутренних дел всегда ценят те минуты, когда можно в неформальной обстановке сделать что-то хорошее.