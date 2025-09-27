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Икона Божией Матери Эфесской появилась в строящемся храме Николая Японского в Минске

27 сентября 2025 08:04
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Значимое событие для всех православных Беларуси. В строящемся храме Николая Японского в Минске заложили грамоту Патриаршего экзарха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Икона Божией Матери Эфесской появилась в строящемся храме Николая Японского в Минске-2

Также здесь появилась икона Божией Матери Эфесской. Эта реликвия участвовала в Крестном ходе в Санкт-Петербурге чуть менее двух недель назад. К слову, Николай Японский прославился своей полувековой миссионерской деятельностью в Стране восходящего солнца. Перевел Священное писание на японский язык, обратил 35 тысяч человек в православие.

Икона Божией Матери Эфесской появилась в строящемся храме Николая Японского в Минске-4

Анжела Дрозд:
Собираем средства, чтобы стояла красота здесь такая. Потому что людей уже очень много приходит в храм, места нам мало в нашем маленьком деревянном храме, поэтому нам надо большой. Это очень интересный святой. И реально понимаю, что он отвечает, слышит нас, помогает и просвещает. Я очень почитает этого святого. 

Икона Божией Матери Эфесской появилась в строящемся храме Николая Японского в Минске-6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Нам близок и дорог каждый человек, который в жизни своей смог воплотить идеалы добра в полноте наилучшим образом и прославлен в лике святых. Это помогает нам устанавливать мосты между различными странами и народами. 

Отметим, храм Николая Японского в Минске возводят с 2022 года.

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# Православные в Беларуси # Митрополит Вениамин

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