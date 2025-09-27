Икона Божией Матери Эфесской появилась в строящемся храме Николая Японского в Минске

Значимое событие для всех православных Беларуси. В строящемся храме Николая Японского в Минске заложили грамоту Патриаршего экзарха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также здесь появилась икона Божией Матери Эфесской. Эта реликвия участвовала в Крестном ходе в Санкт-Петербурге чуть менее двух недель назад. К слову, Николай Японский прославился своей полувековой миссионерской деятельностью в Стране восходящего солнца. Перевел Священное писание на японский язык, обратил 35 тысяч человек в православие.

Анжела Дрозд: Собираем средства, чтобы стояла красота здесь такая. Потому что людей уже очень много приходит в храм, места нам мало в нашем маленьком деревянном храме, поэтому нам надо большой. Это очень интересный святой. И реально понимаю, что он отвечает, слышит нас, помогает и просвещает. Я очень почитает этого святого.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нам близок и дорог каждый человек, который в жизни своей смог воплотить идеалы добра в полноте наилучшим образом и прославлен в лике святых. Это помогает нам устанавливать мосты между различными странами и народами.

Отметим, храм Николая Японского в Минске возводят с 2022 года.