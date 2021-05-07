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Роман Головченко: «Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны»

07 мая 2021 20:57
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Новости Беларуси. В эти дни вся страна отдает дань уважения поколению победителей, подарившему нам свободу и независимость. Сотни людей приносят цветы к памятным местам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую белорусскую семью.

И Беларусь точно помнит о тех трагических событиях. Десятки делегаций, сотни белорусов в эти дни посещают памятные места.

Роман Головченко: «Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны»-1

Владимир Макей: заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы какие-то памятники были разрушены

В плотном графике правительственной делегации этот маршрут обязательный. Возложение цветов на Военном кладбище в Минске в канун праздника Победы – это только толика в большую память о подвиге советского народа. Пример стойкости, которую будущие поколения обязательно должны помнить. Беларусь не стала на колени перед фашистской Германией, не станет и сейчас.

Роман Головченко: «Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны. То, что мы сами принимаем решения на своей земле, то, что действуем, исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы.

Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая то, через что пришлось пройти нашим предкам, нашим дедам и прадедам, мы отвечаем тем, кто пытается на нас давить: Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только ХХ века, но и всей мировой истории.

# Великая Отечественная война # общество # Роман Головченко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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