Владимир Макей: заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы какие-то памятники были разрушены

Новости Беларуси. Отдать дань памяти павшим за свободу и мирное небо. Накануне Дня Победы цветы от дипломатического корпуса страны легли к обелиску «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной церемонии принял участие министр иностранных дел. Память о подвиге советских воинов, освободивших мир от фашизма, не должна быть утрачена, а героические страницы истории не могут быть подвержены сомнению. Особенно актуально это в современной геополитике, когда многие страны пытаются диктовать свои правила и трактовать события настоящего и прошлого на свой лад.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

С точки зрения здравого человеческого смысла для меня абсолютно удивительно то, что происходит сегодня во многих странах в отношении к памятникам истории. У нас тоже достаточно спорная история, можно сказать, по-разному каждый относится к тому или иному национальному герою или национальной личности. Но, заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало того, чтобы какие-то памятники в нашей стране были разрушены.