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«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом

07 мая 2021 20:32
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Новости Беларуси. Белорусы в эти святые для всей страны дни демонстрируют трепетное отношение к истории и нетерпимость к попыткам ее переписать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый митинг, каждый круглый стол и встреча с ветеранами подчеркивают, насколько судьбоносной для нашего народа была Победа в 1945-м.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-1

Об этом же говорили 7 мая на аллее Славы в Гомеле.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-4

На митинге у одного из главных мемориалов областного центра собралось более тысячи человек.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-7

Алексей Пимонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я пришел с хорошим настроением. Никогда не падал духом и падать не буду. В войну и в дождь, и в пургу, и в морозы,  плавали в морозы через реки, форсировали. И сейчас не падаю духом.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-10

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-12

Снежана Клименок, жительница Гомеля:
Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит. Переживания пропускаем через себя, через свое сердце. Это очень волнительно. Я думаю, что для молодого поколения это очень важно.

В эти дни ветераны Великой Отечественной по всей стране принимают поздравления гостей. Своим героям маленькие торжества горожане доставляют прямо к дому.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-15

Так, за мини-парадом под аккомпанемент оркестра с балкона наблюдал Иван Моторенко.

«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом-18

Всего в Гомельской области проживают 477 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому в эти дни благодарные потомки говорят спасибо – за мирную и свободную страну.

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# Великая Отечественная война # общество # Алексей Пимонов # Снежана Клименок # Фотофакт

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