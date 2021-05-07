«Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит». Как в Гомеле поздравляли тех, благодаря кому мы живём под мирным небом

Каждый митинг, каждый круглый стол и встреча с ветеранами подчеркивают, насколько судьбоносной для нашего народа была Победа в 1945-м.

Новости Беларуси. Белорусы в эти святые для всей страны дни демонстрируют трепетное отношение к истории и нетерпимость к попыткам ее переписать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом же говорили 7 мая на аллее Славы в Гомеле.

На митинге у одного из главных мемориалов областного центра собралось более тысячи человек.

А лексей П имонов, ветеран В еликой О течественной войны: Я пришел с хорошим настроением. Никогда не падал духом и падать не буду. В войну и в дождь, и в пургу, и в морозы, плавали в морозы через реки, форсировали. И сейчас не падаю духом.

Снежана Клименок, жительница Гомеля:

Когда общаешься с ветеранами, это дорогого стоит. Переживания пропускаем через себя, через свое сердце. Это очень волнительно. Я думаю, что для молодого поколения это очень важно.

В эти дни ветераны Великой Отечественной по всей стране принимают поздравления гостей. Своим героям маленькие торжества горожане доставляют прямо к дому.