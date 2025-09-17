Символизирует целостность Беларуси – рассказываем, почему дата 17 сентября выбрана Днём народного единства

Впервые идея учреждения Дня народного единства была озвучена на самом высоком уровне – VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Инициативу поддержал глава государства. Было предложено несколько дат – важных вех в истории белорусского народа. Большинство граждан сделали выбор в пользу 17 сентября. Именно в этот день Красная армия начала освобождение белорусских земель. О том, почему этот праздник настолько необходим белорусскому обществу, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место Михаил Свито, ведущий:

Насколько сильно День народного единства символизирует национальную, государственную и территориальную целостность Беларуси?

Георгий Козел, заместитель председателя Белорусского фонда мира:

Вы знаете, это, наверное, самый удачный выбор этой даты, которая подчеркивает независимость нашего государства и единство. Вообще, праздник навевает чувство исторической справедливости, что белорусский народ объединился. Чувство надежды, потому что мы достаточно молодое государство, но которое имеет большие исторические традиции государственности. Очень важно заложить крепкий фундамент этой государственности. Такие праздники объединяют. Конечно же, это праздник памяти. Я родился в деревне. Как раз мои бабушки, дедушки рассказывали, как это все происходило. 17 сентября, когда начался освободительный поход, мой дедушка, когда уже подходили – это был Барановичский район нынешний, со своим другом-односельчанином побежали в нынешний городской поселок Городище. По дороге на лугу нарвали цветы и бежали встречать Красную армию. Это реально, это было общее настроение у крестьян. Были очень большие ожидания, что люди получат землю, достаток. Есть возможность, скажем так, развиваться семье, государственности. Люди очень сильно ожидали приход Красной армии – реально радовались. Красноармейцы, которые пришли, скажем так, их не отпускали и уже так кормили. Эта бабушка рассказывала, что действительно замечательно.