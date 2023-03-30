Прямой эфир

Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов

30 марта 2023 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента народу и парламенту сегодня самая обсуждаемая тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в своем обращении глава государства расставляет приоритеты развития нашего государства в международной, экономической и социальной политике, обозначает вопросы и темы, над которыми стоит задуматься каждому.

Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов-1

Из года в год актуальность и интерес к этому политическому событию растет. Когда буквально весь мир штормит, а Беларусь оказывается в эпицентре глобального хаоса, людям важно почувствовать опору под ногами, понять, на что делать ставку, выстроить четкие задачи на ближайшую перспективу. Особенно это касается представителей власти.

«Истинное народовластие». Депутат поделился ожиданиями от Послания Президента.

Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Важно и ценно, что наш Президент еще и проводит эти мероприятия, как правило, в формате вопросов и ответов, соответственно, на те вопросы, которые задаются из аудитории. Этот интерактивный момент тоже очень важен, потому что есть возможность задать вот этим представителям достаточно широкой общественности интересующие их вопросы, как по внутреннему положению страны, так и по внешней ситуации, которая складывается вокруг Республики Беларусь. Мы готовы, в основной своей массе, подавляющем в большинстве, я уверен, белорусы готовы отстаивать свой суверенитет и независимость. Развиваться так, как считаем мы нужным, а не как кто-то нам пытается навязать извне. Такой лидер, который у нас есть, и сплоченность нашего общества вокруг этого лидера позволят нашей стране выстоять в условиях того геополитического шторма, который мы, к сожалению, сегодня наблюдаем.

Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов-7

Напомним, Послание главы государства можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована на сайте Президента, а также в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало в 11:00. Телеверсию Послания покажут в эфире всех национальных каналов в 21:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Ответственность колоссальнейшая». Наталья Эйсмонт рассказала, как проходит подготовка к Посланию Президента

«Молодежь всегда на первом месте?» Накануне Послания узнали, что волнует белорусов больше всего

Денис Дук: «Послание Президента – это всегда конструирование образа будущего»

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Вячеслав Данилович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в Вооружённых Силах
30 марта 2023 16:17

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в Вооружённых Силах

«Слишком красивая квартира и низкая цена». Как вас могут обмануть в поисках съёмного жилья?
30 марта 2023 15:46

«Слишком красивая квартира и низкая цена». Как вас могут обмануть в поисках съёмного жилья?

«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя?
30 марта 2023 15:14

«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя?