Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов

Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента народу и парламенту сегодня самая обсуждаемая тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в своем обращении глава государства расставляет приоритеты развития нашего государства в международной, экономической и социальной политике, обозначает вопросы и темы, над которыми стоит задуматься каждому.
Из года в год актуальность и интерес к этому политическому событию растет. Когда буквально весь мир штормит, а Беларусь оказывается в эпицентре глобального хаоса, людям важно почувствовать опору под ногами, понять, на что делать ставку, выстроить четкие задачи на ближайшую перспективу. Особенно это касается представителей власти.
«Истинное народовластие». Депутат поделился ожиданиями от Послания Президента.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Важно и ценно, что наш Президент еще и проводит эти мероприятия, как правило, в формате вопросов и ответов, соответственно, на те вопросы, которые задаются из аудитории. Этот интерактивный момент тоже очень важен, потому что есть возможность задать вот этим представителям достаточно широкой общественности интересующие их вопросы, как по внутреннему положению страны, так и по внешней ситуации, которая складывается вокруг Республики Беларусь. Мы готовы, в основной своей массе, подавляющем в большинстве, я уверен, белорусы готовы отстаивать свой суверенитет и независимость. Развиваться так, как считаем мы нужным, а не как кто-то нам пытается навязать извне. Такой лидер, который у нас есть, и сплоченность нашего общества вокруг этого лидера позволят нашей стране выстоять в условиях того геополитического шторма, который мы, к сожалению, сегодня наблюдаем.
Напомним, Послание главы государства можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована на сайте Президента, а также в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало в 11:00. Телеверсию Послания покажут в эфире всех национальных каналов в 21:00.
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