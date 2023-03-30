Данилович о Послании: важно, что Президент проводит эти мероприятия в формате вопросов и ответов

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Важно и ценно, что наш Президент еще и проводит эти мероприятия, как правило, в формате вопросов и ответов, соответственно, на те вопросы, которые задаются из аудитории. Этот интерактивный момент тоже очень важен, потому что есть возможность задать вот этим представителям достаточно широкой общественности интересующие их вопросы, как по внутреннему положению страны, так и по внешней ситуации, которая складывается вокруг Республики Беларусь. Мы готовы, в основной своей массе, подавляющем в большинстве, я уверен, белорусы готовы отстаивать свой суверенитет и независимость. Развиваться так, как считаем мы нужным, а не как кто-то нам пытается навязать извне. Такой лидер, который у нас есть, и сплоченность нашего общества вокруг этого лидера позволят нашей стране выстоять в условиях того геополитического шторма, который мы, к сожалению, сегодня наблюдаем.