«Из-за старых стереотипов». Почему молодёжь не хочет работать в сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Основная задача Минсельхозпрода в 2023-м – увеличить объемы продукции животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году молочная индустрия страны произвела рекордные 7,6 миллиона тонн. И это не предел. Амбициозные планы подкреплены десятками инвестиционных сельхозпроектов по всей стране. Чтобы оживить животноводческую отрасль и загрузить молочные заводы, только в Могилевской области до конца года возведут 10 молочно-товарных комплексов. Как в Беларуси модернизируют животноводство? Подробности здесь.

Молочное будущее доверили молодым специалистам. Главный зоотехник и ветврач – целевики. Нагрузка на молодежь впечатляет – 7 тысяч голов. Такой длинный рабочий день выдержит не каждый. Впереди время большого молока – круглосуточное пребывание коров на пастбище. А это новые заботы и хлопоты. В хозяйстве не скрывают: рабочих рук не хватает, молодежь на фермы не спешит. И вот почему.

Андрей Гуринович, главный ветврач сельхозпредприятия «Тишовка»:

Молодежь не хочет работать в сельском хозяйстве из-за старых стереотипов. Потому что если взять, даже пока я учился в академии, общался со своими сверстниками, сокурсниками, они все говорили: ай, сельское хозяйство, это постоянно в сапогах ходишь, постоянно в грязи, непонятно в чем. По факту, как сами можете увидеть, это чисто, это сухо.