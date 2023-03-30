7,6 млн тонн молока в 2022 году – это не предел. Как в Беларуси модернизируют животноводство?

Новости Беларуси. Основная задача Минсельхозпрода в 2023-м – увеличить объемы продукции животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году молочная индустрия страны произвела рекордные 7,6 миллиона тонн. И это не предел. Амбициозные планы подкреплены десятками инвестиционных сельхозпроектов по всей стране. Чтобы оживить животноводческую отрасль и загрузить молочные заводы, только в Могилевской области до конца года возведут 10 молочно-товарных комплексов. Как идет реализация намеченного, узнавала Юлия Мычка.

В чистом поле деревни Севостьяновичи с самого утра неспокойно. Здесь закладывается фундамент нового товарно-молочного комплекса. Это первые шаги в реализации областной программы перевооружения молочной отрасли. До конца года в разных районах построят 10 современных ферм, четыре из них будут возведены в Могилевском.

Геннадий Давыдов, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома:

Людской потенциал есть, кормовая база достаточно нормально сформирована в Могилевском районе. Это даст, естественно, повышение удоев, валового производства молока и, соответственно, выручки и денег в район. «Из-за старых стереотипов». Почему молодежь не хочет работать в сельском хозяйстве?

Модернизация молочного животноводства – это не только новые стены. В основе качественного молока – продуктивные животные и крепкая кормовая база. И то, и другое в хозяйстве «Тишовка» есть. Под производство рентабельного продукта, который сегодня является основным источником дохода, заточена не только система растениеводства, но и генофонд. Животных для будущего комплекса растят на соседней ферме. Новое дойное стадо, сформированное из этих телят, поможет увеличить производство на 50 %. А это плюс 15 тонн молока в сутки.