«Молодёжь всегда на первом месте?» Накануне Послания узнали, что волнует белорусов больше всего

Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента к народу и парламенту – сегодня самая обсуждаемая тема. Через сутки глава государства обратится к каждому без исключения белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, ежегодное Послание – своеобразное пособие для всей вертикали власти и народа, руководство к дальнейшему действию. Кроме того, это повод задуматься над ключевыми для всего нашего общества темами. И как всегда, простые белорусы надеются услышать в Послании главы государства конкретные ответы на многочисленные вопросы. Что сегодня волнует жителей страны?

Уверен, что поднимется тема молодежи, ведь для нашего Президента молодежь всегда на первом месте. Как он сам говорит, мы – опора государства, и за нами будущее. Кому как не нам, молодежи, создавать образ Беларуси и сохранять ее как островок мира и безопасности на мировой арене.

Наш Президент молодец, умница. Смотришь новости, он так старается для нашего народа. Завтра он будет выступать, надо было бы, чтобы все послушали его выступление. Он много чего хорошего скажет, как будет развиваться наша дорогая, любимая Родина. Он ездит по разным странам, чтобы улучшить нашу экономику. Но в то же время он не забывает и детей, и пожилых. Мы под его особой заботой.

Я обращаюсь к Посланию прошлого года. Для меня, наверное, был самый важный вопрос, а ответ на него давно был готов: готовы ли мы платить за свою безопасность. Безусловно, я готов, потому что, с моей точки зрения, если это будут делать наши соседи или наши дальние друзья, то это будет ставить нас в какую-то зависимость. А мы вместе с тем, в первую очередь следуя за Президентом, отстаиваем независимость нашей страны. И кто, если не мы, будет защищать нашу Родину, в том числе платить за то, чтобы наши граждане защищали сегодня границы нашего государства?

Послание главы государства в прямом эфире можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована на сайте Президента, в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало – в 11:00. Телеверсию Послания покажут в эфире всех национальных каналов в 21:00.

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