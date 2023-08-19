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Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?

19 августа 2023 12:12
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Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов ему нет во всем мире. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

С легкой руки местных жителей ее и стали именовать «Бацькавай булкай». Все конкурсы на фестивале связаны с «хлебной» темой. Ведь трепетное отношение к нему в Беларуси в крови.

В Свислочи продолжает работать наш корреспондент Галино Буро.

Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?-1

Галина Буро, корреспондент:
Сколько же сюрпризов обещают организаторы, на сцене даже появится настоящий трактор, который притянет белорусский богатырь! А пока первые развлечения для гостей праздника уже стартовали. Мы находимся на локации «Бацькава миля». Собирают участников, чтобы они на скорость носили мешки с зерном, муку в решете, также устраивая куриные забеги. Все это очень весело, здорово, мы уже это наблюдали.

«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль.

Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?-4


На фестивале можно увидеть и шедевры хлебопекарного искусства. Лучшие мастера со всей страны представили свои произведения на тему Года мира и созидания. Здесь и изображения знаменитых людей Беларуси, аисты, голуби, комбайн – все просто поражает воображение! Мы пообщались с одним из авторов.

Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?-6

Татьяна Колончук, инженер-технолог Березовского комбината кооперативной промышленности:
Наш каравай символизирует счастье, мир и достаток, благосостояние Родины. Украшает его символ мира – руки с голубем. Готовили его наши профессиональные пекари.

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Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?-9

Галина Буро:
Впереди еще мастер-классы по плетению знаменитой «бацькавай булки», а еще дегустация. Мы, кстати, очень хотим попробовать тот самый вкус детства. Говорят, что байкеры уже попробовали, оценили. И приедут, примут участие в фестивале, устроят показательные выступления.

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# Фестиваль # общество # Галина Буро # Фотофакт

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