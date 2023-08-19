Настоящий трактор прямо на сцене! Какие активности предлагают посетителям каравай-феста?

Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов ему нет во всем мире. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

С легкой руки местных жителей ее и стали именовать «Бацькавай булкай». Все конкурсы на фестивале связаны с «хлебной» темой. Ведь трепетное отношение к нему в Беларуси в крови.