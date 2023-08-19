Блокировка аккаунта в приложении и штраф. Что грозит за нарушение ПДД на электросамокате?

Всем автомобилистам напоминаем, что совсем скоро придется включить фары в дневное время. Это связано с началом учебного года. Согласно правилам дорожного движения, сделать это нужно уже 25 августа. А продлится эта акция до 5 сентября, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Забывчивым водителям придется заплатить штраф до трех базовых величин, а это 111 белорусских рублей. При повторном нарушении – до восьми базовых, в денежном эквиваленте 296 рублей. При этом водителям не стоит забывать о других правилах, в частности следить за скоростью вблизи учебных заведений.

Скоростной режим актуален не только для автомобилистов. Из года в год все больше горожан выбирают средства персональной мобильности – это электросамокаты, моноколеса. Сегодня мужчина в деловом костюме, рассекающий по городу на самокате, уже никого не удивит. Вместе с комфортом такие средства принесли и немало проблем. В первую очередь пешеходам и автомобилистам. Что нужно знать, отказываясь от автобуса в пользу чего-то необычного, но не менее быстрого, и как защитить себя на дороге от лихачей? Об этом поговорим с заместителем начальника УГАИ МВД Мингорисполкома Денисом Ливановичем.

Юрий Царев, ведущий:

Не далее, чем сегодня, по дороге на работу меня практически сбил на пешеходной дорожке водитель моноколеса. Я про себя подумал: утро, крайне раннее утро, никого нет. Человек гонит по дороге. Если даже у велосипеда есть звонок, у самоката есть звонок, на моноколесе нет ничего, он едет со спины. Я подумал: сколько можно так рисковать? Скажите, пожалуйста, какие «за» и какие «против» в средствах персональной мобильности? За 7 месяцев 2023 года пресечено больше 1 000 правонарушений пользователей СПМ

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ МВД Мингорисполкома:

Граждане все больше выбирают в приоритет личную мобильность на таких устройствах, нежели использование общественного транспорта, личного автомобиля или передвижения в пешей прогулке, особенно когда работа и дом находятся на небольшом удалении. И с учетом того, что сейчас прекрасная погода и утром, и вечером, многие предпочитают проехаться с ветерком. К сожалению, многие пренебрегают требованиями и правилами безопасности дорожного движения, не соблюдают действующие правила дорожного движения, которые предписывают набор правил, обязательных для выполнения. Многие их попросту не знают. Юрий Царев:

Я обратил внимание, что нередко я вижу двух молодых людей, стоящих на самокате. Ведь это в принципе очень опасно. Юлия Самусенко, ведущая:

Это нарушение, получается, правил дорожного движения. Юрий Царев:

Во-первых, самокатом тяжелее управлять, когда на нем стоит два человека, это все-таки баланс веса. И по законам физики будет тяжело совершать маневры. И каким-то образом сознательность наших водителей средств персональной мобильности хотелось бы поднять, чтобы они думали не только о скорости своего передвижения, но еще и о безопасности находящихся рядом с ними. Если шеринг самокатов узнает, что на одном самокате катается двое, пользователя безвозвратно заблокируют

Денис Ливанович:

Хотелось бы сказать, что у нас только за семь месяцев текущего года пресечено больше тысячи правонарушений пользователей средств персональной мобильности. Пешеходы, которые передвигаются на таких устройствах по двое, когда конструкцией этого устройства не предусмотрена перевозка пассажиров, когда она запрещена, таких правонарушений почти полтысячи выявлено и пресечено. В том числе совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения либо совершено несовершеннолетними, когда действующим законодательством до 14 лет им запрещено передвигаться на улично-дорожной сети. Хотелось бы отметить, что при возникновении каких-то происшествий или ДТП, когда на этом устройстве передвигаются в нарушение два человека, водитель и пассажир, тяжесть телесных последствий возрастает неминуемо. Естественно, данную работу мы проводим плотно, в том числе во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги по прокату данных устройств. Хотелось бы сказать, что граждане могут эту информацию, если они видят, что на прокатном самокате передвигаются два человека, двое детей, как правило, потому что два взрослых физически туда не поместятся (это присуще молодежи или детям), можно зафиксировать этот факт с указанием времени и места. Отправить либо в органы внутренних дел, наш чат-бот в мессенджере, либо напрямую организации, осуществляющей прокат. Они отключают данного пользователя, его привязанный номер телефона, банковскую карточку, аккаунт безвозвратно.

Юлия Самусенко:

Давайте поговорим о штрафах. Какое наказание вообще грозит нарушителям ПДД? Денис Ливанович:

В основном нарушителей на средствах персональной мобильности и ответственность, которая им предусмотрена, как к пешеходам. И по статье 18.20 кодекса основная масса правонарушений наказуема санкцией от одной до трех базовых – это до 111 рублей. Но в случаях, когда эти правонарушения были совершены пешеходом на таком устройстве в состоянии алкогольного опьянения либо его действие повлекли создание аварийной ситуации любым иным участникам дорожного движения, либо были причинены легкие телесные повреждения другому участнику дорожного движения, то штрафы могут достигать 20 базовых величин. Это 740 рублей. Юрий Царев:

Вы знаете, с другой стороны, в скорости, которую сейчас развивают пешеходы на гироскутерах, сигвеях, такое впечатление, что они неконтролируемы никем. Но мне кажется, все-таки есть ограничения скоростные для подобного рода средств персональной мобильности. И возможно ли как-то их конструкционно ограничить, если люди не столько сознательны? Какие правила необходимо знать пользователям СПМ?