В Минске стартовал международный турнир по хоккею на траве Кубок сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды поборются четыре женские и пять мужских команд.

Игры проходят на стадионе хоккея на траве в столичном Парке Горького. В соревнованиях среди девушек представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам присоединилась дружина Узбекистана. В 2025 году Кубок сильнейших спортсменов выиграла женская национальная сборная Беларуси, у мужчин золотые медали завоевала команда России.

В сегодняшней программе соревнований состоялись четыре поединка. В мужском турнире наша молодежка проиграла команде Узбекистана – 1:4. Сборная Беларуси нанесла поражение российской дружине до 21 года – 3:2. У женщин национальная сборная России разгромила молодежную команду нашей страны – 8:1. А сборная Беларуси одержала победу над российской молодежкой со счетом 2:1.