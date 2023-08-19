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Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»

19 августа 2023 12:11
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Новости Беларуси. Атмосфера праздника царит сегодня в Костюковичах. Много спорта и музыки – здесь стартовал второй день фестиваля «Вытоки». Совсем молодой, но уже такой любимый фестиваль собрал на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»-1

Если вчера, 18 августа, гостей ждала большая культурная программа, то сегодня ставка на спорт и активный отдых. Впереди самые зрелищные кадры: олимпийский квест, участниками которого станут около 2 000 ребят в возрасте до 14 лет. Активности будут организованы на 30 площадках по различным видам спорта. Тот, кто осилит маршрут, получит главный приз – беспроводные наушники.

Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»-4

Мы все из Костюковичей, все одноклассники. Мы узнали по телевизору, что будет такой праздник, у нас в Костюковичах никогда такого не было.

Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»-7

Я пришел сюда за победой, но и люблю заниматься спортом. И вот собрал своих друзей, и мы в этом соревновании выиграем по-любому. Мы на это настроены и готовы.

Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»-10

На «Вытоках» будет представлена новая в этом сезоне интересная локация – «Игры нашего двора». Для взрослых это возможность вспомнить детство, а для ребят – познакомиться с забавами, которыми были увлечены их мамы и папы. Главная цель самого народного спортивного фестиваля – отвлечь молодое поколение от гаджетов и приобщить к миру спорта и культуры в родном регионе.

# Молодежные фестивали # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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