Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»

Новости Беларуси. Атмосфера праздника царит сегодня в Костюковичах. Много спорта и музыки – здесь стартовал второй день фестиваля «Вытоки». Совсем молодой, но уже такой любимый фестиваль собрал на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если вчера, 18 августа, гостей ждала большая культурная программа, то сегодня ставка на спорт и активный отдых. Впереди самые зрелищные кадры: олимпийский квест, участниками которого станут около 2 000 ребят в возрасте до 14 лет. Активности будут организованы на 30 площадках по различным видам спорта. Тот, кто осилит маршрут, получит главный приз – беспроводные наушники.

Мы все из Костюковичей, все одноклассники. Мы узнали по телевизору, что будет такой праздник, у нас в Костюковичах никогда такого не было.

Я пришел сюда за победой, но и люблю заниматься спортом. И вот собрал своих друзей, и мы в этом соревновании выиграем по-любому. Мы на это настроены и готовы.