Игры нашего двора, бои сумо и футбол ртом – в Костюковичах проходит второй день «Вытоков»
Новости Беларуси. Атмосфера праздника царит сегодня в Костюковичах. Много спорта и музыки – здесь стартовал второй день фестиваля «Вытоки». Совсем молодой, но уже такой любимый фестиваль собрал на площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если вчера, 18 августа, гостей ждала большая культурная программа, то сегодня ставка на спорт и активный отдых. Впереди самые зрелищные кадры: олимпийский квест, участниками которого станут около 2 000 ребят в возрасте до 14 лет. Активности будут организованы на 30 площадках по различным видам спорта. Тот, кто осилит маршрут, получит главный приз – беспроводные наушники.
Мы все из Костюковичей, все одноклассники. Мы узнали по телевизору, что будет такой праздник, у нас в Костюковичах никогда такого не было.
Я пришел сюда за победой, но и люблю заниматься спортом. И вот собрал своих друзей, и мы в этом соревновании выиграем по-любому. Мы на это настроены и готовы.
На «Вытоках» будет представлена новая в этом сезоне интересная локация – «Игры нашего двора». Для взрослых это возможность вспомнить детство, а для ребят – познакомиться с забавами, которыми были увлечены их мамы и папы. Главная цель самого народного спортивного фестиваля – отвлечь молодое поколение от гаджетов и приобщить к миру спорта и культуры в родном регионе.