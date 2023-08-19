Гендиректор СТВ о «Бацькавай булцы»: это праздник настоящих славянских семейных ценностей

Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов ему нет во всем мире. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

Галина Буро, корреспондент:

В Свислочи готовится к работе группа трансляции СТВ. Наш канал является официальным информационным партнером каравай-феста. Мы будем делать телеверсию вечерней программы, на которой хедлайнером станет легендарная российская группа «Комбинация». Будем все вместе петь и про «Вишневую девятку», и про «Бухгалтера», и про то, как на теплоходе музыка играет. Телеверсию смотрите завтра, 20 августа, в 21:15 на СТВ.