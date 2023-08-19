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Гендиректор СТВ о «Бацькавай булцы»: это праздник настоящих славянских семейных ценностей

19 августа 2023 11:14
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Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов ему нет во всем мире. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

Гендиректор СТВ о «Бацькавай булцы»: это праздник настоящих славянских семейных ценностей-1

Галина Буро, корреспондент:
В Свислочи готовится к работе группа трансляции СТВ. Наш канал является официальным информационным партнером каравай-феста. Мы будем делать телеверсию вечерней программы, на которой хедлайнером станет легендарная российская группа «Комбинация». Будем все вместе петь и про «Вишневую девятку», и про «Бухгалтера», и про то, как на теплоходе музыка играет. Телеверсию смотрите завтра, 20 августа, в 21:15 на СТВ.

Гендиректор СТВ о «Бацькавай булцы»: это праздник настоящих славянских семейных ценностей-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Год назад я был впечатлен этим мероприятием, поэтому мы продолжаем сохранять свое информационное партнерство с каравай-фестом «Бацькава булка». Потому что я считаю, что труд хлебороба и пекаря – это самая мирная профессия на нашей планете. Чем этот праздник меня впечатлил и впечатляет, тем, что очень много семей. Это семейный праздник, праздник наших настоящих славянских семейных ценностей. Когда есть хлеб на столе, это знак благополучия и достатка в доме.

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# Фестиваль # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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