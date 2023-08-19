«Два кусочека колбаски» дополнят «Бацькаву булку». На каравай-фесте в Свислочи выступит группа «Комбинация»

Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маститые пекари и кулинары страны привезли свои лучшие хлебобулочные шедевры. Они обещают удивить не только жюри, но и всех гостей праздника. Каждый посетитель каравай-феста сможет отведать знаменитую свислочскую плетенку, вкус которой высоко оценил глава государства.
Галина Буро, корреспондент:
Хочу проанонсировать вечернюю программу. Хедлайнером сегодняшнего праздника станет легендарная российская группа «Комбинация». А значит, «Два кусочека колбаски» удачно дополнят «Бацькаву булку». Также выступят звезды российской и белорусской эстрады. Наш телеканал является официальным информационным партнером праздника. Мы будем вести трансляцию, телеверсию которой можно будет увидеть завтра, 20 августа, в 21:15 на СТВ. Не пропустите!
«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ. Подробности.