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«Два кусочека колбаски» дополнят «Бацькаву булку». На каравай-фесте в Свислочи выступит группа «Комбинация»

19 августа 2023 09:18
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Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Два кусочека колбаски» дополнят «Бацькаву булку». На каравай-фесте в Свислочи выступит группа «Комбинация»-1

Маститые пекари и кулинары страны привезли свои лучшие хлебобулочные шедевры. Они обещают удивить не только жюри, но и всех гостей праздника. Каждый посетитель каравай-феста сможет отведать знаменитую свислочскую плетенку, вкус которой высоко оценил глава государства.

«Два кусочека колбаски» дополнят «Бацькаву булку». На каравай-фесте в Свислочи выступит группа «Комбинация»-4

Галина Буро, корреспондент:
Хочу проанонсировать вечернюю программу. Хедлайнером сегодняшнего праздника станет легендарная российская группа «Комбинация». А значит, «Два кусочека колбаски» удачно дополнят «Бацькаву булку». Также выступят звезды российской и белорусской эстрады. Наш телеканал является официальным информационным партнером праздника. Мы будем вести трансляцию, телеверсию которой можно будет увидеть завтра, 20 августа, в 21:15 на СТВ. Не пропустите!

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ. Подробности.

# Фестиваль # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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