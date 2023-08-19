Состязания силачай, дегустации и концерт. Чем удивят гостей фестиваля «Бацькава булка» в Свислочи?

Новости Беларуси. В Свислочи уже с самого утра витает аромат теплого душистого хлеба. Город готовится принять, пожалуй, самый семейный и вкусный каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маститые пекари и кулинары страны привезли свои лучшие хлебобулочные шедевры. Они обещают удивить не только жюри, но и всех гостей праздника. Каждый посетитель каравай-феста сможет отведать знаменитую свислочскую плетенку, вкус которой высоко оценил глава государства.

Галин а Буро, корреспондент: Расскажите, пожалуйста, чем сегодня будете удивлять ваших гостей?

Александр Версоцкий:

То, что для меня удивлением является, для вас, может быть, это обыденная вещь. Я скажу так, что удивление будет на всех мероприятиях, которые мы запланировали. Удивят, я думаю, своими шедеврами наши пекари. Как и в прошлом году было, так и в этом будет.

Состоится баскетбольный матч между моей командой и командой Владимира Степановича Караника. Мы тоже постараемся чем-то удивить народ. Мы пригласили на состязания силачей, байкеры свои показательные выступления здесь будут демонстрировать. Очень много мероприятий, которых не было в прошлом году. Я думаю, что этим и будем удивлять.

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ. Подробности.

Галина Буро:

Отлично! Ну и, самое главное, можно будет попробовать ту самую «Бацькаву булку».

Александр Версоцкий:

Конечно, можно не только попробовать, но можно попробовать и испечь ее.