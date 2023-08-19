Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из важнейших праздников – День Преображения Господне. В народе он также известен как Яблочный Спас. С самого утра во всех храмах Беларуси прошли литургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником связана одна традиция – благословлять плоды нового урожая. Хоть символом и являются яблоки, но освящать можно все дары природы. В народе говорят, что, откусывая первый раз освященный плод, нужно загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Считается, что со Спаса ночи становятся холоднее и природа поворачивает на осень. И именно по этому дню можно судить, какой она будет.

Святослав Рогальский, клирик Минского прихода великомученика Георгия Победоносца:

Когда мы встречаемся с Богом, а в жизни у каждого человека есть такой момент, когда он переживает вот это прикосновение Бога к своей душе, он помнит об этом моменте. Ему в этот момент хорошо, он ощущает благодать. Вот это воспоминание является тем ценнейшим духовным опытом, который человека потом приводит в храм, который подвигает его на молитву, который побуждает его жить духовной жизнью. Это первый важный смысл этого праздника.

Второй важный смысл этого праздника в том, что цель христианина – это, конечно же, личное в первую очередь совершенствование, духовный рост. Но это еще и преображение окружающего мира.