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Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне

19 августа 2023 11:56
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают один из важнейших праздников – День Преображения Господне. В народе он также известен как Яблочный Спас. С самого утра во всех храмах Беларуси прошли литургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне-1

С праздником связана одна традиция – благословлять плоды нового урожая. Хоть символом и являются яблоки, но освящать можно все дары природы. В народе говорят, что, откусывая первый раз освященный плод, нужно загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Считается, что со Спаса ночи становятся холоднее и природа поворачивает на осень. И именно по этому дню можно судить, какой она будет.

Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне-4

Святослав Рогальский, клирик Минского прихода великомученика Георгия Победоносца:
Когда мы встречаемся с Богом, а в жизни у каждого человека есть такой момент, когда он переживает вот это прикосновение Бога к своей душе, он помнит об этом моменте. Ему в этот момент хорошо, он ощущает благодать. Вот это воспоминание является тем ценнейшим духовным опытом, который человека потом приводит в храм, который подвигает его на молитву, который побуждает его жить духовной жизнью. Это первый важный смысл этого праздника.

Второй важный смысл этого праздника в том, что цель христианина это, конечно же, личное в первую очередь совершенствование, духовный рост. Но это еще и преображение окружающего мира.

Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне-7

С 27 по 31 августа в храме Минской иконы Божией Матери все верующие смогут поклониться мощам Великомученика Георгия Победоносца.

# Православные в Беларуси # общество # Святослав Рогальский # Фотофакт

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