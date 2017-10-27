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Магазины Минска начали готовиться к рождественским и новогодним праздникам

27 октября 2017 07:30
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Новости Беларуси. Минск начал готовиться к рождественским и новогодним праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что на календаре еще осень, белорусская торговля уже начинает активную подготовку к зимним праздникам.

Магазины Минска начали готовиться к рождественским и новогодним праздникам-1

Универмаги столицы заранее разработали концепции праздничного фасадного и интерьерного оформления. Магазины, как правило, начинают подготовку к празднику задолго до официального включения праздничной уличной иллюминации.

# общество # Фотофакт # Новый год

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