Магазины Минска начали готовиться к рождественским и новогодним праздникам

Новости Беларуси. Минск начал готовиться к рождественским и новогодним праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что на календаре еще осень, белорусская торговля уже начинает активную подготовку к зимним праздникам.
Новости Беларуси. Минск начал готовиться к рождественским и новогодним праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что на календаре еще осень, белорусская торговля уже начинает активную подготовку к зимним праздникам.
Универмаги столицы заранее разработали концепции праздничного фасадного и интерьерного оформления. Магазины, как правило, начинают подготовку к празднику задолго до официального включения праздничной уличной иллюминации.