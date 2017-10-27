Магазины Минска начали готовиться к рождественским и новогодним праздникам

Новости Беларуси. Минск начал готовиться к рождественским и новогодним праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что на календаре еще осень, белорусская торговля уже начинает активную подготовку к зимним праздникам.