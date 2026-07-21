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Белорусские волейболисты готовятся к международному турниру в Уфе

21 июля 2026 20:02
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Белорусские волейболисты получили право выступать на всех международных турнирах с национальной символикой. Мужская национальная команда сейчас ведет подготовку перед ответственным турниром в Уфе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты готовятся к международному турниру в Уфе-2

Последняя громкая победа белорусов на международной арене была в 2019-м, тогда парни Виктора Бекши стали финалистами Евролиги. За 6 лет много воды утекло, но не игроков. Наши ребята смогли укрепиться в разных клубах, в основном в российских. 

Сегодня национальная команда собралась вновь на целый месяц в столице, впереди международный турнир, где помимо российской дружины за победу поспорят Куба и Иран, которые играют в волейбольной национальной лиге, а это самый высокий уровень. Андрей Толочко на сбор вызвал 15 ребят.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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