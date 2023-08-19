«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль

Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, аналогов которому нет во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

Галина Буро, корреспондент:

Конечно, все гости пришли попробовать вкус той самой бацькавай булки. Я напомню, что такое название у традиционной свислочской плетенки появилось после визита Президента на местную хлебопекарню. Послушайте, что говорят сами люди.

Нарадзіўся фестываль не так даўно, гэта другі год. Да нас прыязджаў наш Бацька паглядзець нашу Свіслач. Завітаў да нас у пякарню. Вось так і атрымалася гэта свята і назва «Бацькава булка».