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«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль

19 августа 2023 11:21
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Новости Беларуси. Славу хлебу на столе сегодня, 19 августа, воздают в Свислочи. Город принимает самый ароматный, душистый и вкусный фестиваль, аналогов которому нет во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с самого утра центральная площадь превратилась в эпицентр кулинарных шедевров. Но главная виновница торжества, бесспорно, свислочская плетенка. Та самая, которая напомнила Президенту вкус детства.

«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль-1

Галина Буро, корреспондент:
Конечно, все гости пришли попробовать вкус той самой бацькавай булки. Я напомню, что такое название у традиционной свислочской плетенки появилось после визита Президента на местную хлебопекарню. Послушайте, что говорят сами люди.

«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль-4

Нарадзіўся фестываль не так даўно, гэта другі год. Да нас прыязджаў наш Бацька паглядзець нашу Свіслач. Завітаў да нас у пякарню. Вось так і атрымалася гэта свята і назва «Бацькава булка».

«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль-7

Это же праздник такой красивый! Тут ведь столько много есть что посмотреть, на этих умельцев! Какую же люди создают красоту! Ну как такое можно пропустить? Хоть и жарко.

«Завітаў да нас у пякарню». Местные вспомнили, как в Свислочи появился новый фестиваль-10

Очень хорошее мероприятие, очень весело и интересно. Я с внучкой пришла. Я живу в Свислочском районе здесь, очень интересно. Хочется разделить с другими людьми радость этого мероприятия.

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# Фестиваль # общество # Галина Буро # Фотофакт

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