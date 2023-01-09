«Наши налоговые органы посчитают сами». Как работает приложение для оплаты налога для самозанятых?
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Кирилл Казаков, СТВ:
Уровень финансовой грамотности наших граждан, я понимаю, что люди, которые оканчивают ваш вуз, наверняка должны знать какие-то азы этого налогового законодательства.
Елена Киреева, первый проректор БГЭУ, доктор экономических наук, профессор:
Безусловно, мы развиваем и финансовую, и налоговую грамотность. Налоговую грамотность несут не только налоговые органы, но в том числе и наши выпускники. Мы их готовим как и для бизнеса, так и для налоговых органов. Поэтому люди, которые заканчивают наш университет, у нас есть конкретная специализация «Налоги и налогообложение», но в общем-то везде, в принципе, пакет основ налогообложения, финансовых рынков, предпринимательства читается во всем университете.
Кирилл Казаков:
С точки зрения теоретиков, возможно, практиков, это изменение, которое произошло, как вы прокомментируете?
Елена Киреева:
Очень просто. Не бывает застывших догм, жизнь меняется. Меняются бизнес-процессы, меняется структура налогообложения, меняются условия.
Алена Сырова, СТВ:
Почему именно сейчас? Почему не год назад, не через год, почему сейчас?
Елена Киреева:
Потому что сейчас жизнь очень мобильная. Вот посмотрите, никто почему-то не задал вопроса, каким образом будет использоваться налог на профессиональный доход. Вы в руках держите так называемые гаджеты. У нас, у многих коллег, они есть здесь. Собственно говоря, налог на профессиональный доход позволяет человеку, который не владеет достаточно налоговой грамотностью просто скачать это приложение и больше практически ничего не делать. За исключением того, что он должен отражать свои операции.
Кирилл Казаков:
А как же эта профессиональная бухгалтерия, если я могу скачать и пользоваться этим приложением?
Елена Киреева:
Подождите, профессиональная бухгалтерия в основном для крупного бизнеса. Малый бизнес, средний бизнес, в том числе то, что мы говорим о самозанятости и налоге на профессиональный доход.
Кирилл Казаков:
Ну, девушка делает маникюр. Она платит с каждого сеанса какую-то сумму денег.
Елена Киреева:
Девочка, которая делает маникюр, скачивает приложение и за нее уже наши налоговые органы посчитают сами. Девушке не надо будет ничего делать. Более того, девушке не надо будет думать о том, что с ней произойдет в пенсионном возрасте, потому что в том числе налог на профессиональный доход (10 %, которые включены, будут расщепляться).
Георгий Гриц, экономический аналитик:
60 % этой суммы идет в ФСЗН. Фактически обеспечиваешь пенсию.
Кирилл Казаков:
Она может пилить ногти, грубо говоря, до пенсии. И пенсию получит.
Елена Киреева:
Поэтому это большой плюс. И я скажу, наверное, коллеги подтвердят, что достаточно активно налоговая система продвигает сейчас и во всем мире, и у нас, и наши соседи, и в странах ЕС, и в СНГ такие приложения для малого бизнеса. В Российской Федерации у нас шесть налоговых режимов. И там есть вообще автоматизированный налоговый режим. Правда, он введен в качестве эксперимента в отдельных отраслях и отдельных регионах. Но он позволяет автоматизировать все процессы и упростить систему. И теперь, естественно, вопрос: когда мы говорим, что ставка повысилась и надо платить больше, но человеку не надо будет платить в фонд социальной защиты, ему не надо будет консультироваться у профессиональных бухгалтеров. Таким образом он снижает свои издержки. Ему не надо будет ходить в налоговый орган, он будет только отмечать в мобильном приложении.
Георгий Гриц:
Это не значит, что не надо платить. Он платит, но через единый налог.
Елена Киреева:
Я говорю, что он не будет платить за дополнительные услуги: за консультирование, за администрирование. Более того, он четко понимает, что если ему неправильно посчитают налоговый платеж, он за это не отвечает. За это отвечает тот, кто разработал мобильное приложение. Да, может быть, там не все идеально.
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