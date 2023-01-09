Георгий Гриц о Налоговом кодексе: «Минфин оценивает эти реформы в 100 миллионов рублей»

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Юрий Воскресенский, политолог:

Очень важно, чтобы была эффективная обратная связь, оперативное реагирование. И, конечно, мы наблюдаем, что Министерство по налогам и сборам эту работу проводит очень эффективно, с большой долей эффективности. Алена Сырова, СТВ:

Так откуда у вас тогда вопросы, Юрий? Юрий Воскресенский:

У меня единственный вопрос по вот этой унификации. Я боюсь, что в процессе интеграции мы достигнем того уровня, что у нас будет единый рынок. Может быть, ипэшник зарегистрирован в Москве, а работать будет в Минске. Алена Сырова:

Давайте сейчас разбираться с тем, что мы имеем на сегодня.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:

Индивидуальный предприниматели – это класс, это действительно речь идет о людях, которые перейдут в самозанятые и станут платить налог на профессиональный доход, и индивидуальные предприниматели. И обратите внимание, критиковали недавно о том, что бизнес-союзы давали обещали, но, позвольте, эти обещание давались и выполнялись. Я имею в виду, что класс индивидуальных предпринимателей стал 270 тысяч, пусть это будет 1 %, но выполнялись все поручения Президента. Я имею в виду то, что на регионах и на районах очень сложно найти работу. И мы не говорим сейчас о тех, которые минимизировали, уходили или уклонялись от уплаты налогов, системы обложения. Мы говорим о том классе, и сегодня меняется не у индивидуальных предпринимателей налогообложение. Сегодня турбулентность заставляет сказать, что геополитика, глобализация, геоэкономика позволяет нам мечтать. Сегодня ставить те задачи бизнесу на местах: как найти работу, как устроить детей – вот об этом идет речь. Как эти люди там будут платить налоги? И вот этот индекс делового оптимизма прошел за 2022 год. И те проценты, которые уплачивались даже по системе 16 % подоходного налога, он 50 % повлиял на бизнес, но только тех индивидуальных предпринимателей, которые находились в регионах. Алена Сырова:

Георгий Васильевич озвучивал цифры о том, какая часть всех ипэшников не в том направлении использовало определенные льготы, искало лазейки и сколько потеряло государство. Так вот, возникает вопрос: если бы все работали так, как надо, идеальная система: ни вправо, ни влево, так, может быть, тогда и не возникла бы у государства необходимости что-либо поменять?