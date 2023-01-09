Нужно ли платить налог на криптовалюту? Ответил представитель ДФР

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Кирилл Казаков, СТВ: Вопрос про криптовалюту. А правда, что с помощью криптовалюты можно уйти от вашего, например, задержания? Потому что уйти от налогов – вроде такая история, там очень много вопросов. Криптовалюта, такое ощущение, что это какая-то панацея для тех, кто пытается уйти от налогов.

Александр Пракопенко, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Когда криптовалюта у нас еще только начиналась, когда всякие семинары проводились, было непонятно, как мы будем регулировать, запрещать, разрешать. По поводу уклонения от уплаты налогов, один умный человек сказал, безопаснее всего – это наличные. А криптовалюта, как бы ни говорили, что она анонимна, все равно это все вычисляется. Была нарезка, работники органов финансовых расследований задерживали человека. Это как раз представитель криптовалютного бизнеса. Сейчас технологии позволяют выявлять такие преступления. И многое выявляется. В прошлом году пресекли деятельность крупного криптообменника. Есть декрет известный, 8-й, написано, что физлицо может без уплаты налогов продавать, покупать.

Кирилл Казаков:

Чуть ли не оффшор.

Александр Пракопенко:

Все почему-то начинаются этим злоупотреблять. Каким образом? Они забывают, что если ты сам это делаешь, то, в принципе, без налогов. Но у всех же растет аппетит, сам делает, много денег, не справляется, можно больше денег заработать. Начинает нанимать людей, а это другая история. Это регистрация в ПВТ, другие налоги и прочее.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Игорь Скринников: изменения в Налоговом кодексе не связаны с унификацией с Россией налоговых законов

«Наши налоговые органы посчитают сами». Как работает приложение для оплаты налога для самозанятых?

«Ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого». Где можно консультироваться по налогам?