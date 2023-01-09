Игорь Скринников: изменения в Налоговом кодексе не связаны с унификацией с Россией налоговых законов

Георгий Гриц, экономический аналитик: Давайте прямо говорить, что сегодня необычная ситуация. Мы видим то, что сегодня творится на южных границах. И мы видим, что недавно сказал министр финансов: 45 % доходов идет в социальные проекты. То есть не будет налогооблагаемой базы достаточной, значит, мы лишимся каких-то важных социальных проектов. Поэтому с этой точки зрения, и более того, это не значит, что вдруг вы сегодня проснулись и начали говорить: в бюджете не хватает денег. Он сформирован с дефицитом. Эта эпопея началась год-два назад. Я, например, в разных комиссиях участвую в Совбезе, мы этот кодекс рассматривали еще в прошлом году. Поэтому планомерный процесс.

Игорь Скринников: С унификацией налогового законодательства двух государств это не связано никак. У нас в части унификации законодательства с Российской Федерацией речь идет только по администрированию косвенных налогов. Повторюсь, по администрированию. Все эти меры, которые у нас совместно принимаются, они направлены на то, чтобы каждая из стран выявляла и пресекала и указывала на налоговое правонарушение. Для обычного плательщика, раз мы уже затронули тему унификации, эти договоры не повлияют вообще никак. Вот в чем вопрос. Здесь я бы хотел вернуться к нашей основной теме. Почему именно с 1 января? А что случилось 1 января? Упрощенную систему налогообложения для ИП отменили? Ну, да. Но ее отменили не с 1 января, с 1 января вступила в силу норма закона. Но эти нормы закона были приняты еще год назад. И мы тогда бизнесу говорили. То есть принимались планомерные действия по ограничению.

Алена Сырова, СТВ:

То есть ДФР сейчас может идти спокойно и проверять, усиливать и никакие комментарии о том, что мы не знали, забыли или еще что-то.

Игорь Скринников:

А что проверять? Упрощенку? Решение об ее отмене, по сути, было принято более года назад. И об этом все знали. Ставки единого налога повышаются? Да, мы декларировали это. А почему повышаются? Потому что пять лет они не повышались вообще. А в пандемийные времена они вообще снижались. А если мы сравним ставку единого налога ИП по Минску по крупным торговым центрам, потому что все эти годы (до 2022-го), потому что ставки единого налога устанавливались в зависимости от того, где находится торговая точка. Так вот ставка единого налога была меньше суммы подоходного налога, который платил среднестатистический гражданин Минска. Вот почему ставки повышались. И избежание недобросовестной налоговой конкуренции. То есть мы в прошлом году постепенно поднимали ставки единого налога до 13-процентного уровня налогового изъятия. В этом году мы их поднимали до 16-процентного уровня изъятия. Но хочу обратить внимание: мы их не подняли ни в прошлом году, ни в этом. Потому что если бы мы даже в этом году поднимали ставки единого налога до 16-процентного уровня изъятия, нам бы пришлось поднимать их еще больше. И в четыре, возможно, а по некоторым позициям и в пять раз. Это исходя из тех доходов, которые декларируются и заявляются нашими плательщиками.

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