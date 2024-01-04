«Наш реальный сектор действительно обновляется». Юрий Чеботарь назначен новым министром экономики

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома, как подчеркнул Александр Лукашенко, – важнейшие для системы госуправления.

Владеть реальной ситуацией и принимать правильные решения особенно важно в период сопряженный с большим количеством вызовов. Для нас такой начался с новым витком электоральных кампаний: в ближайший год-два нас ждет единый день голосования, выдвижение делегатов ВНС и президентские выборы. И сильная экономика играет не последнюю роль в спокойствии и настроении избирателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну а если получится – убедить людей в том, что лучше нас не будет, если получится. Говорю открытым текстом в начале года. И Министерство ваше должно сыграть существенную роль.

Новоназначенный министр экономики же важнейшей задачей называет развитие инвестиционного цикла. На позитивную тенденцию в этом ключе мы вышли во второй половине 2023 года, в 2024-м есть все шансы продолжить развитие.