Приём пациентов «с порога». В Гродно строят новый корпус областного клинического кардиоцентра

Проект интенсивной терапии, который не имеет аналогов в Беларуси. В Гродно строят новый корпус областного клинического кардиоцентра, где будут внедрены абсолютно новые подходы в медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе лежит идея оказания помощи, как говорят, «с порога». В новом корпусе планируют совместить функции приемного покоя и отделения интенсивной терапии. Таким образом пациенты с острым обширным инфарктом начнут получать помощь сразу на входе, то есть с первых минут приезда в больницу: от работы кардиологов, реаниматологов до специалистов ультразвуковой, эндоскопической и лучевой диагностики. Медики уверены, такой комплексный подход поможет сохранить много жизней, ведь при кардиогенном шоке счет времени всегда идет на секунды.

Андрей Янушко, главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Эти пациенты, еще раз повторяю, требуют специфического обследования. В наших условиях такие обследования мы могли выполнить только на базах других клиник, поэтому было принято решение о том, чтобы построить новый диагностический корпус, в котором была бы возможность полного обследования пациентов неинвазивных методик, которые включают в себя наличие в настоящий момент. Планируется туда закупка компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа для неинвазивного обследования наших пациентов. Кроме того, диагностический корпус будет оборудован самым прогрессивным современным приемным покоем.

Финансирование строительства ведется из областного и республиканского бюджетов. Завершить объект планируют в 2025 году. К слову, последние 6 лет гродненский диспансер является лучшим региональным кардиохирургическим центром.