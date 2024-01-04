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Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений

04 января 2024 11:07
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Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, посла в Индии и помощника по Витебской области. Есть изменения и в местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент назначил нового министра экономики.

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений-1

Вопросы экономики продолжили обсуждать и с новым послом в Индии. Глава государства указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений. И напомнил, что персональную ответственность за это направление несет министр иностранных дел Беларуси. Необходимо определить наиболее перспективные направления для сотрудничества. Например, нашей стране интересны фармацевтические наработки Индии.

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министру новому я поручил: Индия – зона твоей ответственности. У нас получаются основные внешнеэкономические партнеры – Российская Федерация, за которую персонально отвечает Головченко, премьер-министр, Китайская Народная Республика – первый вице-премьер Николай Геннадьевич Снопков, и Индия. Я не скажу, что мы там развернулись и это очень важный партнер. Нет. То, что мы производим, можем спокойно и в Китае, и в России продать, в некоторых странах на дальней дуге, о чем я говорил. Но Индия – огромный рынок, и мы там были представлены и работали со времен Советского Союза. Нам надо определить основные направления, где мы можем что-то сделать и быть прежде всего полезными Индии. Это основа этого плана. Поэтому с министром иностранных дел, своим министром, вы определитесь.

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений-7

Что касается Витебской области, которую Александр Лукашенко охарактеризовал как непростую, помощником Президента здесь назначен бывший первый зампредседателя Миноблисполкома. Сергей Левкович хорошо знаком с аграрным делом. Это, как подчеркнул глава государства, сегодня необходимо в данном регионе. Основная задача нового инспектора – работа с кадрами, а также реализация ранее согласованного проекта интеграционных структур. Новые руководители появились и в местных органах власти. Также Александр Лукашенко согласовал кандидата на должность гендиректора БелАЭС.

Подробности – в наших следующих эфирах.

# Беларусь-Индия # Александр Лукашенко # Сергей Левкович

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