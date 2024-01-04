Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений
Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, посла в Индии и помощника по Витебской области. Есть изменения и в местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент назначил нового министра экономики.
Вопросы экономики продолжили обсуждать и с новым послом в Индии. Глава государства указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений. И напомнил, что персональную ответственность за это направление несет министр иностранных дел Беларуси. Необходимо определить наиболее перспективные направления для сотрудничества. Например, нашей стране интересны фармацевтические наработки Индии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министру новому я поручил: Индия – зона твоей ответственности. У нас получаются основные внешнеэкономические партнеры – Российская Федерация, за которую персонально отвечает Головченко, премьер-министр, Китайская Народная Республика – первый вице-премьер Николай Геннадьевич Снопков, и Индия. Я не скажу, что мы там развернулись и это очень важный партнер. Нет. То, что мы производим, можем спокойно и в Китае, и в России продать, в некоторых странах на дальней дуге, о чем я говорил. Но Индия – огромный рынок, и мы там были представлены и работали со времен Советского Союза. Нам надо определить основные направления, где мы можем что-то сделать и быть прежде всего полезными Индии. Это основа этого плана. Поэтому с министром иностранных дел, своим министром, вы определитесь.
Что касается Витебской области, которую Александр Лукашенко охарактеризовал как непростую, помощником Президента здесь назначен бывший первый зампредседателя Миноблисполкома. Сергей Левкович хорошо знаком с аграрным делом. Это, как подчеркнул глава государства, сегодня необходимо в данном регионе. Основная задача нового инспектора – работа с кадрами, а также реализация ранее согласованного проекта интеграционных структур. Новые руководители появились и в местных органах власти. Также Александр Лукашенко согласовал кандидата на должность гендиректора БелАЭС.
Подробности – в наших следующих эфирах.