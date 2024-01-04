Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министру новому я поручил: Индия – зона твоей ответственности. У нас получаются основные внешнеэкономические партнеры – Российская Федерация, за которую персонально отвечает Головченко, премьер-министр, Китайская Народная Республика – первый вице-премьер Николай Геннадьевич Снопков, и Индия. Я не скажу, что мы там развернулись и это очень важный партнер. Нет. То, что мы производим, можем спокойно и в Китае, и в России продать, в некоторых странах на дальней дуге, о чем я говорил. Но Индия – огромный рынок, и мы там были представлены и работали со времен Советского Союза. Нам надо определить основные направления, где мы можем что-то сделать и быть прежде всего полезными Индии. Это основа этого плана. Поэтому с министром иностранных дел, своим министром, вы определитесь.