Лукашенко: «Этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика»

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не первое мероприятие в новом году во Дворце Независимости, но первое с участием главы государства, вопреки прошлогодним традициям – кадровый день. Сразу несколько высоких должностей в конце 2023 года стали вакантны. Министр экономики Червяков уехал послом Беларуси в Китай – важнейшее ведомство в стране без руководителя долго быть не может.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Министерства экономики, скажу откровенно, публично: год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика. Вы планируете, контролируете и во многом направляете экономическое развитие страны. Кандидат на портфель – Юрий Чеботарь, до этого бывший первым замом министра. Хотя белорусская экономика в общем-то радует итогами, но Президент страны деятельностью ведомства не в полной мере удовлетворен, о чем прямо и сказал новому главе Минэкономики.