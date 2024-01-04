Лукашенко: «Этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика»

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не первое мероприятие в новом году во Дворце Независимости, но первое с участием главы государства, вопреки прошлогодним традициям – кадровый день. Сразу несколько высоких должностей в конце 2023 года стали вакантны. Министр экономики Червяков уехал послом Беларуси в Китай – важнейшее ведомство в стране без руководителя долго быть не может.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Министерства экономики, скажу откровенно, публично: год у нас особый. Поэтому будем говорить все честно и откровенно, чтобы нас к очередным президентским выборам через год не упрекали, что мы там где-то юлили-вертели, неправду говорили и вообще власть наша ни к чему не годна, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый. И в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика. Вы планируете, контролируете и во многом направляете экономическое развитие страны.
Кандидат на портфель – Юрий Чеботарь, до этого бывший первым замом министра. Хотя белорусская экономика в общем-то радует итогами, но Президент страны деятельностью ведомства не в полной мере удовлетворен, о чем прямо и сказал новому главе Минэкономики.
Александр Лукашенко:
Я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто, когда там что-то планировали, министр экономики докладывал, ну, и когда я задавал вопросы (это тоже нечасто бывало) Министерству экономики, министру и так далее. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И эта неудовлетворенность в том числе ложится и на вас. Вы – первый заместитель министра экономики. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется. Как первый заместитель вы многое могли, но не все. Я это понимаю, заместитель есть заместитель. Есть руководитель, есть еще премьер-министр, вице-премьер и так далее. Но будучи относительно за спиной у этих госслужащих, вы видели те недостатки, которые надо устранять (подробности здесь).
«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы.
Глава государства уверен, новый руководитель ведомства сможет организовать работу, исходя из его личных данных, Александр Лукашенко все это детально изучил, но во главе угла любого государственного служащего должна быть правда. И это личный интерес Президента.
«Наш реальный сектор действительно обновляется». Юрий Чеботарь назначен новым министром экономики