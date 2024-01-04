«Ни в коем случае не врать!» Президент назначил нового министра экономики

Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, посла в Индии и помощника по Витебской области. Есть изменения и в местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что нынешний год особый, не за горами масштабные электоральные кампании. Потому одно из главных требований – честный и откровенный подход к работе, чтобы не было лишнего повода критиковать власть. Это касается всех назначенцев, в частности – Министерства экономики. Юрий Чеботарь перешел в должность министра с поста первого заместителя. Президент подчеркнул, что не до конца удовлетворен работой ведомства, ведь сегодня необходим более активный подход к делам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Изучая всю вашу подноготную – потому что, считайте, это основное министерство в правительстве – я пришел к выводу, что вы можете организовать работу Министерства экономики. По крайней мере для этого у вас есть все. Но в основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. И этой методикой я овладел. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если вы неточную информацию будете предоставлять мне, значит, будут неправильные управленческие решения.