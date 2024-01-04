«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы

Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, посла в Индии и помощника по Витебской области. Есть изменения и в местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня пытались убедить в том, что нет у нас специалистов, которые могут управлять таким предприятием, сложным и, самое главное, ответственным. Я с этим не согласен. Долго или недолго искали – нашли. И я уверен, вы справитесь. Очень интересная работа, как мне кажется. Ну и все на месте. Новое предприятие, красавица-станция.

При этом глава государства предостерег нового гендиректора от кабинетной работы. Необходимо вникать во все детали. БелАЭС должна быть лучшей станцией в мире по эксплуатации и эффективности. Задача перед новым руководителем серьезная – доказать, что у нас в стране есть руководители, способные справиться с атомной станцией, технологией, которой прежде в Беларуси не было.