Прямой эфир

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы

04 января 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко назначил нового министра экономики, посла в Индии и помощника по Витебской области. Есть изменения и в местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент назначил нового министра экономики.

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы-1

Вопросы экономики продолжили обсуждать и с новым послом в Индии. Им стал Михаил Касько.

Глава государства указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений.

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы-4

Также Александр Лукашенко согласовал кандидата на должность руководителя БелАЭС. Им стал уже бывший заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Бобович.

«Уверен, вы справитесь». Во Дворце Независимости рассмотрели кадровые вопросы-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня пытались убедить в том, что нет у нас специалистов, которые могут управлять таким предприятием, сложным и, самое главное, ответственным. Я с этим не согласен. Долго или недолго искали – нашли. И я уверен, вы справитесь. Очень интересная работа, как мне кажется. Ну и все на месте. Новое предприятие, красавица-станция.

При этом глава государства предостерег нового гендиректора от кабинетной работы. Необходимо вникать во все детали. БелАЭС должна быть лучшей станцией в мире по эксплуатации и эффективности. Задача перед новым руководителем серьезная – доказать, что у нас в стране есть руководители, способные справиться с атомной станцией, технологией, которой прежде в Беларуси не было.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Юрий Чеботарь # Сергей Левкович # Михаил Касько

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений
04 января 2024 11:07

Лукашенко указал на плачевное состояние белорусско-индийских отношений

«Ни в коем случае не врать!» Президент назначил нового министра экономики
04 января 2024 10:40

«Ни в коем случае не врать!» Президент назначил нового министра экономики

Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС
04 января 2024 08:07

Беларусь присоединилась к 11 соглашениям в рамках ШОС