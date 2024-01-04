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Александр Лукашенко утвердил обновлённую Концепцию государственной кадровой политики

04 января 2024 17:11
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Уже после первого в 2024 году кадрового дня у Президента стало известно, что Александр Лукашенко утвердил обновленную Концепцию государственной кадровой политики, предусматривающей единые подходы к ее формированию и реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко утвердил обновлённую Концепцию государственной кадровой политики-1

В этом вопросе возрастет роль руководителей различного уровня. На них возлагается персональная ответственность за надлежащее кадровое обеспечение. Критерием оценки работы в этом направлении станут достижения в социально-экономическом развитии. Из поля зрения не должна выпадать молодежь. У нее появятся четкие ориентиры, какая профессия востребована на рынке труда. Карьерному росту готово способствовать государство. Для достижения приоритетных направлений кадровой политики предусмотрены конкретные механизмы, причем как в масштабах страны, так и на региональном уровне.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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