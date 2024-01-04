Александр Лукашенко утвердил обновлённую Концепцию государственной кадровой политики

Уже после первого в 2024 году кадрового дня у Президента стало известно, что Александр Лукашенко утвердил обновленную Концепцию государственной кадровой политики, предусматривающей единые подходы к ее формированию и реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом вопросе возрастет роль руководителей различного уровня. На них возлагается персональная ответственность за надлежащее кадровое обеспечение. Критерием оценки работы в этом направлении станут достижения в социально-экономическом развитии. Из поля зрения не должна выпадать молодежь. У нее появятся четкие ориентиры, какая профессия востребована на рынке труда. Карьерному росту готово способствовать государство. Для достижения приоритетных направлений кадровой политики предусмотрены конкретные механизмы, причем как в масштабах страны, так и на региональном уровне.