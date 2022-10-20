«Нас в покое не оставят». Грозят ли Беларуси вызовы 2020-го после президентских выборов?

Григорий Азаренок, СТВ: Нас в покое не оставят. Запад не оставил свои хищнические планы. Мы это видим по военно-политической обстановке. Расшатывать изнутри – это их фишка, их конек. Какие угрозы перед следующей электоральной кампанией?

Станислав Яскевич:

Да, совершенно верно. Поэтому нам надо быть готовым ко всему. Помимо внутреннего и информационного воздействия, мы уже не скрываем и понимаем, что находимся под репрессиями информационными уже много лет. Нас точат, пытаются разложить общество изнутри, ведь это самый быстрый и легкий способ. Что называется, без единого выстрела. Следующая фаза – это, как мы видим, в Украине, когда уже общество перевернуто, и им только подноси патроны, снабжай оружием. И брат идет на брата, и люди сами этого не понимают. Технология там сработала по полной программе, мы это видим. К сожалению, мы не понимаем, почему наши оппоненты этого не видят.

Наши бывшие белорусы, потому что их назвать белорусами сегодня не поворачивается язык... Мы видим, что потенциальная угроза с Запада, с Севера, мы видим, что наши страны-соседки, которые все бряцают гусеницами, шумят самолетами, накапливают какую-то военную силу, делают ротации, проводят какие-то учения. Мы явно видим, что нам намекают, что они сильны, что вот-вот могут что-то предпринять. Поэтому нам надо быть спокойными, хладнокровными, но держать ухо востро.

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