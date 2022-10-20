«Ведём активную переписку с полицаями, легко втираемся в доверие». Любой белорус может стать лжетеррористом?

Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вы узнаете, как террористы и экстремисты наживаются на расходном материале, который они называют «партизанами». Сколько стоит судьба человека для продавшихся агентов? Как устроен плян «Перамога» изнутри? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

В августе 2021 года я под видом бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Республики Беларусь написал в чат-бот пляна «Перамога». На эту наживку полицаи клюнули и ввязались в игру.

Григорий Азаренок:

В команде несколько человек, ведем активную переписку с полицаями, легко втираемся в доверие. Для моей верификации, вернее верификации моего бывшего военного, были предоставлены все идентификационные данные. Контрольный видеозвонок подставного человека Александру Азарову – и мы в команде предателей. Хочу вам доложить, невероятные, все видеозвонки и переписки полицаи тщательно фиксируют. Это вас сажают на такой крючок. Откажетесь в дальнейшем от подчинения – так или иначе данные опубликуют. Хоть политвязней побольше будет. Деньги на ветер они не бросают. В первый раз Азаров попробовал вывести в бой свои потешные полки после начала специальной военной операции. Чем это закончилось, вы помните. Возле тех самых релейных шкафов у железной дороги. Такое же задание получила и наша скромная команда.

Григорий Азаренок:

Уничтожение инфраструктуры на железной дороге – это было первое задание от байполицаев. Уничтожение релейных шкафов. К какой катастрофе это могло бы привести, байполицаев не волнует. Их волнуют только деньги, отчетность перед своими западными кураторами, перед польскими спецслужбами.

Григорий Азаренок:

Несколько раз связной Азарова говорил сходить на разведку. Нужно было оставить дома телефон с каким-нибудь включенным видео. Нужно было не пользоваться банковской карточкой, а только наличными деньгами и периодически осматриваться, нет ли за мной слежки. Естественно, рекомендациям этого упыря мне следовать не нужно, потому что никаких преступлений я совершать не собираюсь. А вот разводить лохов, если они не перевелись, – это же святое.

Григорий Азаренок:

Чем может обернуться авария на железной дороге? Для несведущих расскажу. Катастрофа сродни чернобыльской. Военные эшелоны – это мизер, в основном перевозятся товарные вагоны, легковоспламеняющиеся вещества. Но полицаям плевать на тысячи жизней. Только деньги и личные амбиции – вот что их интересует.

Григорий Азаренок:

Спустя некоторое время получаем новое задание, ведь кому-то очень нужна акция прямого действия, иначе зачем тогда все это существование. Они мне предлагают уничтожить склад ГСМ в районе Мозырского НПЗ. Мозырчане, как вам перспектива? Огромный взрыв, сотни жертв ради Александра Азарова. Не благодарите. Снова обсуждаем варианты исполнения, просим время на подготовку. Далее сливаем задание. Думаете, отстали после такого? Нет! Где же еще найти идиота, готового пойти на преступление по указанию аккаунта из-за бугра. В начале августа 2022 года Артем предлагает выполнить задание, направленное на уничтожение какой-либо рамки оплаты проезда BellToll и ее аппаратного шкафа. Вновь получаю основательную инструкцию. В инструкции обозначен примерный ущерб: от 300 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов (в зависимости от расположенного на такой рамке оборудования). И потом эти вредители-реформаторы, не построившие в своей жизни ничего, будут учить нас экономить деньги.

Григорий Азаренок:

Одно из заданий, которое я получил от Азарова, было уничтожение рамки BelToll. Она чем занимается? Она считает плату. Это такое устройство для оплаты дорог. К слову, оно не имеет никакого военно-логистического значения. О чем это говорит? Это говорит о том, что сам результат их не интересует. Их интересуют отчетность, картинка. И только под это они получают потом деньги. При всех акциях прямого действия я получаю подробную инструкцию о производстве средств поражения. «При каждом задании я прошу денег на изготовление устройств». Как змагары учили Азарёнка делать бомбу? Подробности здесь. Григорий Азаренок:

Конец сентября, начали донимать. Срочно нужна акция. Срочно!

– Короче, слушай, лучше сегодня сделать, бо завтра будет большая численность, понимаешь?

– Я понял.

– Я тебе больше не могу сказать, но завтра увеличится риск, короче.

– Ага.

– Нужно сегодня съездить, поглядеть, и если все в порядке, лучше это зрабить. Лучше сегодня.

– Ну, будем смотреть по обстоятельствам.

– Ну, да, да.

– Я понял. Хорошо, там уже по факту отпишусь, а потом отзвонюсь.

– Да, да, давай, но действуй строго по инструкциям. Не надо ночью звонить, писать. Чтобы оно не фиксировалось. Все, как тебе там говорили.



– Все, я понял, я прочитал, хорошо.

– Да, потому что ночная активность тоже отслеживается.

– Я понял.

– Никуда не звони. Лучше утром, в момент твоей обычной активности.

– Я понял. Хорошо.

– Давай, удачи.

– Мг, спасибо, до свидания.