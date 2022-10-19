«Мы как будто бы на Великой Отечественной войне». Какой боевой дух у тех, кто сейчас сражается с ВСУ?

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:

Как раз таки с боевым духом в нашей армии проблем нет. Мы вообще этим славимся. Сейчас такая ситуация в окопах, что мы как будто бы на Великой Отечественной войне. Потому что символизм такой мощный. Когда ты заходишь в расположение ВСУ и видишь эти флаги нацистские, то на генетическом уровне у нас срабатывает. Даже я. Я много лет принципиально не брал оружие в руки, будучи журналистом, стараясь поддерживать независимую журналистику, вот эти идеи, которые нам вбивали. Мы забыли, что журналист должен быть независим и правдив в первую очередь по отношению к себе, а не к тому, кто его контролирует. Нам это понятие затерли. Этот конфликт невозможно освещать с двух сторон независимо, будучи участником, поэтому я записался в добровольцы. Боевой дух мой на самом высоком уровне. Я готов идти до конца, потому что понимаю, что других вариантов у нас нет. И мое мнение такого, что сейчас мы занимаемся. Да, сейчас больно, они больно бьют в очень уязвимые места, но мы просто выкачиваем ресурсы из ЕС и НАТО. Посмотрите, какое количество идет им [ВСУ – прим. ред.] из Европы, НАТО и насколько неэффективно все это расходуется сейчас. Гораздо больнее было бы, если бы это летело от британцев или американцев. Да, воины – они никакие, но они очень сильные технари. И в войне сейчас преобладают технические средства.

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