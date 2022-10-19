«Это смертельно интересно». Специальный корреспондент рассказал, как проходит СВО

Георгий «Ксанти» Мамсуров, специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия»:

Надо отметить, что деятельность украинского ЦИПсО, к счастью, далека от реальной ситуации. Мы здесь это видим, чувствуем, понимаем. Несмотря на это, есть реальные данные, что с той стороны скопилось большое количество личного состава и живой техники. Ее может хватить на прорыв, но тем не менее настроение на передовой, в окопах вполне боевое. Вплоть до того, что ребята ждут сигнала самим идти вперед. Как там все повернется, еще совершенно непонятно. Хотелось бы сказать, что назначение нового командующего специальной военной операции не то, что слило надежду, надежда у нас всегда есть, мы же русские, но на этот раз это вселило уверенность, потому что новый командующий отличается умением налаживать межрядовое взаимодействие между войсками: пехота, артиллерия, авиация. Это как раз то, чего не хватало в нынешних условиях этой новой войны. Эта война абсолютно новая, ее практически никто не может знать полностью. Это война с применением новых технических средств. Это смертельно интересно.

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