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«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова?

20 октября 2022 17:19
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Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вы узнаете, как террористы и экстремисты наживаются на расходном материале, который они называют «партизанами». Сколько стоит судьба человека для продавшихся агентов? Как устроен плян «Перамога» изнутри? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Пришло время раскрывать карты.  

«Ведем активную переписку с полицаями, легко втираемся в доверие». Любой белорус может стать лже-террористом? Подробности здесь.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -1

Да, приветствую. Очень поздно начали. Сделал все. Чуть позже отчет вышлю, вздремну немножко и буду выдвигаться, как и оговаривались. Там уже потом обсудим все.  
– А дождь не помешал?  
– Ну…  
– Вы говорили, дождь там.  
– Не, не, не.  
– Ну, ясно, ну, добре. Давай.  
– Слушай, сволочь, а я у тебя спросить хотел: в каком виде отчет присылать? Григорий Азаренок на связи.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -4


– Ахахахаха.  
– Как дела, сволочь?  

Григорий Азаренок:  
Какая же последовала реакция террористов? Они просто слили якобы своего агента. Через несколько часов на их ресурсе появилась информация, мол, провокатор и сволочь, все, кто с ним общался – ратуйтесь. А теперь представьте себя на месте того, кто зарегистрировался в пляне «Перамога». Вас сольют. Вас выбросят на помойку. Вы нужны только для обогащения, нагнетания ситуации в стране и провокаций.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -7

Александр Азаров:  
Я не разумею, чым яны там займаліся, што хацелі зрабіць і зрабілі, можа, нешта. Не ведаю. Была апошняя размова з ім. Ён расказаў, што ён усё зрабіў і вышле справаздачу. І затым слухаўку ўзяў Рыгор Азаронак і пачаў лаяцца матам. Такая гісторыя.  

Григорий Азаренок:  
Все лето эти балаболы трещали про полиграф. Грозили друг другу, смело готовились пройти. Но, как и всегда у них, – врали. Ни одного случая зафиксировано не было. Потому что патологические лжецы.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -10

Александр Азаров:  
Я спадзяюся, што прызначэнне на гэтую пасаду прынясе карысць найперш Беларусі, не мне асабіста, а Беларусі.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -13

Григорий Азаренок:  
Итак, Александр Азаров на полиграфе. Ответь, почему 26 мая 2021 года зарегистрированный в Варшаве фонд BYSOL, установочные данные на ваших экранах, по уставной деятельности занимается образовательными и исследовательскими инициативами? А где всякие пляны и призывы к террору? И за какие это такие красивые глазки эта организация, надзор которой осуществляет президент Варшавы, освобождена от уплаты НДС? Зачем вам 8 расчетных счетов в польских банках?  

Но дальше больше. 30 августа 2022 года, после вашего шабаша, где Азаров вошел в кабинет задних переходов, по идентичному юридическому адресу на улице Длуга, 29 регистрируется некая IFADF. И снова с освобождением от уплаты НДС. Дальше самое интересное. Учредителем выступает некая Азарова Т.В. 1979 года рождения – супруга байпалицая. А сам Азаров, как подкаблучник, – уже всего лишь член правления.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -16

Што гэта за фонд і якія ў яго мэты?  
– Ну, гэтую інфармацыю я каментаваць не буду. Наступнае пытанне.  

«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова? -19

Григорий Азаренок:  
А теперь для тех немногих, кто все еще верит в некие иллюзии. Вы видите, что ваши судьбы, простреленные ноги, отданные жизни, огромные тюремные сроки, попадание под расстрельные статьи – для этих мошенников всего лишь бизнес. Ваша кровь – их прибыль. Хотите ее заплатить для того, чтобы Азаров и его жена получили очередные доллары, евро и злоты, чтобы продолжали свою роскошную жизнь? Вы видите, что как только это будет выгодно – вас спишут и о вас забудут.  

А вы, байполицаи и предатели, знайте. Все, что вы делаете, известно силовым структурам Беларуси. Каждый ваш план уже на столе у генералов. У вас нет ни единого шанса раскачать ситуацию в Беларуси. И каждого из вас лично ждет возмездие. Измену, предательство и террор против собственного народа история не прощает.  

«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси? Подробности здесь.  

# Терроризм # общество # Григорий Азарёнок # Александр Азаров # Фотофакт

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