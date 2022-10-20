«Пришло время раскрывать карты». Как Азарёнок разыграл Азарова?
Продолжаем работу по извлечению предателей, стоящих на службе кормящего их Запада, чтобы не оставить им шансов уйти от белорусского правосудия. Вы узнаете, как террористы и экстремисты наживаются на расходном материале, который они называют «партизанами». Сколько стоит судьба человека для продавшихся агентов? Как устроен плян «Перамога» изнутри? Рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое расследование нашего политического обозревателя Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пришло время раскрывать карты.
«Ведем активную переписку с полицаями, легко втираемся в доверие». Любой белорус может стать лже-террористом? Подробности здесь.
– Да, приветствую. Очень поздно начали. Сделал все. Чуть позже отчет вышлю, вздремну немножко и буду выдвигаться, как и оговаривались. Там уже потом обсудим все.
– А дождь не помешал?
– Ну…
– Вы говорили, дождь там.
– Не, не, не.
– Ну, ясно, ну, добре. Давай.
– Слушай, сволочь, а я у тебя спросить хотел: в каком виде отчет присылать? Григорий Азаренок на связи.
– Ахахахаха.
– Как дела, сволочь?
Григорий Азаренок:
Какая же последовала реакция террористов? Они просто слили якобы своего агента. Через несколько часов на их ресурсе появилась информация, мол, провокатор и сволочь, все, кто с ним общался – ратуйтесь. А теперь представьте себя на месте того, кто зарегистрировался в пляне «Перамога». Вас сольют. Вас выбросят на помойку. Вы нужны только для обогащения, нагнетания ситуации в стране и провокаций.
Александр Азаров:
Я не разумею, чым яны там займаліся, што хацелі зрабіць і зрабілі, можа, нешта. Не ведаю. Была апошняя размова з ім. Ён расказаў, што ён усё зрабіў і вышле справаздачу. І затым слухаўку ўзяў Рыгор Азаронак і пачаў лаяцца матам. Такая гісторыя.
Григорий Азаренок:
Все лето эти балаболы трещали про полиграф. Грозили друг другу, смело готовились пройти. Но, как и всегда у них, – врали. Ни одного случая зафиксировано не было. Потому что патологические лжецы.
Александр Азаров:
Я спадзяюся, што прызначэнне на гэтую пасаду прынясе карысць найперш Беларусі, не мне асабіста, а Беларусі.
Григорий Азаренок:
Итак, Александр Азаров на полиграфе. Ответь, почему 26 мая 2021 года зарегистрированный в Варшаве фонд BYSOL, установочные данные на ваших экранах, по уставной деятельности занимается образовательными и исследовательскими инициативами? А где всякие пляны и призывы к террору? И за какие это такие красивые глазки эта организация, надзор которой осуществляет президент Варшавы, освобождена от уплаты НДС? Зачем вам 8 расчетных счетов в польских банках?
Но дальше больше. 30 августа 2022 года, после вашего шабаша, где Азаров вошел в кабинет задних переходов, по идентичному юридическому адресу на улице Длуга, 29 регистрируется некая IFADF. И снова с освобождением от уплаты НДС. Дальше самое интересное. Учредителем выступает некая Азарова Т.В. 1979 года рождения – супруга байпалицая. А сам Азаров, как подкаблучник, – уже всего лишь член правления.
– Што гэта за фонд і якія ў яго мэты?
– Ну, гэтую інфармацыю я каментаваць не буду. Наступнае пытанне.
Григорий Азаренок:
А теперь для тех немногих, кто все еще верит в некие иллюзии. Вы видите, что ваши судьбы, простреленные ноги, отданные жизни, огромные тюремные сроки, попадание под расстрельные статьи – для этих мошенников всего лишь бизнес. Ваша кровь – их прибыль. Хотите ее заплатить для того, чтобы Азаров и его жена получили очередные доллары, евро и злоты, чтобы продолжали свою роскошную жизнь? Вы видите, что как только это будет выгодно – вас спишут и о вас забудут.
А вы, байполицаи и предатели, знайте. Все, что вы делаете, известно силовым структурам Беларуси. Каждый ваш план уже на столе у генералов. У вас нет ни единого шанса раскачать ситуацию в Беларуси. И каждого из вас лично ждет возмездие. Измену, предательство и террор против собственного народа история не прощает.
«Это были трусы». Кто скрывается под масками террористов, которые хотели подорвать железную дорогу в Беларуси? Подробности здесь.