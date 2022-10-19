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Петровский: есть три ценности восточнославянских народов, но у каждого не хватает одной. Какой?

19 октября 2022 18:16
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.  

Петровский: есть три ценности восточнославянских народов, но у каждого не хватает одной. Какой?-1

Петр Петровский, политолог:  
Дугин – прекрасный концептуализатор, то есть он четко дает рамку. Социальная справедливость, антиолигархизм. Я про встречу Дугина и Лукашенко написал небольшой пост, где определил три ценности восточнославянских народов, но при этом у каждого восточнославянского народа имеются только две, но не хватает третей. Россия – это свобода и порядок, то есть сильное государство и космическое творчество. Украина – это свобода и справедливость, чувство справедливости, которое доходит до анархизма, до Майдана, до умопомрачения. Беларусь – это справедливость и порядок, когда мы иногда жертвуем личной свободой во имя порядка, справедливости, во имя того, чтобы не было олигархов.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Нам бы всем объединится.  

Петр Петровский:  
Я про это и говорю, что было определенное равновесие всех ценностных порывов трех восточнославянских народов.  

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# Культурные традиции # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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