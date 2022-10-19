Петровский: есть три ценности восточнославянских народов, но у каждого не хватает одной. Какой?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.

Петр Петровский, политолог:

Дугин – прекрасный концептуализатор, то есть он четко дает рамку. Социальная справедливость, антиолигархизм. Я про встречу Дугина и Лукашенко написал небольшой пост, где определил три ценности восточнославянских народов, но при этом у каждого восточнославянского народа имеются только две, но не хватает третей. Россия – это свобода и порядок, то есть сильное государство и космическое творчество. Украина – это свобода и справедливость, чувство справедливости, которое доходит до анархизма, до Майдана, до умопомрачения. Беларусь – это справедливость и порядок, когда мы иногда жертвуем личной свободой во имя порядка, справедливости, во имя того, чтобы не было олигархов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Нам бы всем объединится.

Петр Петровский:

Я про это и говорю, что было определенное равновесие всех ценностных порывов трех восточнославянских народов.

Читайте также:

Пётр Петровский: Дугин показал другой Запад, где есть много недовольных, где есть традиционные ценности

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?

«Соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать». Почему лишать Польшу государственности – не вариант?