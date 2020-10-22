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Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств

22 октября 2020 18:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разговор в кабинете у Президента получился обстоятельным. Говорили о сотрудничестве спецслужб в формате Союзного государства.

Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств-1

В нынешние непростые времена обоюдная помощь дорогого стоит. Концентрация, конечно, на вопросах безопасности. КГБ и СВР вместе занимаются аналитической работой, на постоянной основе обмениваются оперативной информацией, предупреждают партнеров о вызовах, которые касаются национальной безопасности, и противостоят международному терроризму.

Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств-4

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:  
Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много для того, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.

Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств-7

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Сергей Нарышкин # Иван Тертель # Юлия Бешанова # Фотофакт

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