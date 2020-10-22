Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси: спецслужбы могут сделать ещё много, чтобы обеспечить интересы наших государств

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много для того, чтобы обеспечить интересы наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.