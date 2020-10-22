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«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?

22 октября 2020 18:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-1

«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-3

Ситуация вокруг Союзного государства сегодня складывается непростая. И противостоять глобальным вызовам и угрозам можно, лишь объединив усилия с обеих сторон.

Глава государства тепло приветствовал российского гостя, отметив, что видит и ценит ту работу, которую сегодня проводит служба внешней разведки России. И ту помощь, которая оказывается в том числе и белорусским спецслужбам.

Юлия Бешанова продолжит.

«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-6

Этот визит в Минск главы российской службы внешней разведки сегодня, 22 октября, наделал много шума. Конспирологические теории сменяли одна другую, да так, что посещение Нарышкиным Беларуси вынужден был прокомментировать пресс-секретарь Кремля: «Речь идет о сотрудничестве внешней разведки в рамках Союзного государства. И это никак не связано с событиями в республики после выборов».

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«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-9

Профессиональный разведчик, до 2016 года был председателем Государственной думы Федерального собрания России. В этот период его биографии, как напомнил Александр Лукашенко, они встречались и общались лично чаще.

С переходом на новую службу Нарышкин, в силу непубличноcти профессии, все больше предпочитает оставаться в тени. Но ту работу, которую сегодня проводит Служба внешней разведки России, глава белорусского государства видит и ценит.

«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства.

«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?-15

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