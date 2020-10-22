«У нас очень много совместной работы». Зачем Нарышкин встречался с Александром Лукашенко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко – Сергею Нарышкину: не секрет, что наша встреча произведёт взрыв

Ситуация вокруг Союзного государства сегодня складывается непростая. И противостоять глобальным вызовам и угрозам можно, лишь объединив усилия с обеих сторон. Глава государства тепло приветствовал российского гостя, отметив, что видит и ценит ту работу, которую сегодня проводит служба внешней разведки России. И ту помощь, которая оказывается в том числе и белорусским спецслужбам. Юлия Бешанова продолжит.

Этот визит в Минск главы российской службы внешней разведки сегодня, 22 октября, наделал много шума. Конспирологические теории сменяли одна другую, да так, что посещение Нарышкиным Беларуси вынужден был прокомментировать пресс-секретарь Кремля: «Речь идет о сотрудничестве внешней разведки в рамках Союзного государства. И это никак не связано с событиями в республики после выборов». Александр Лукашенко: в этом бешеном мире, ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного

Профессиональный разведчик, до 2016 года был председателем Государственной думы Федерального собрания России. В этот период его биографии, как напомнил Александр Лукашенко, они встречались и общались лично чаще. С переходом на новую службу Нарышкин, в силу непубличноcти профессии, все больше предпочитает оставаться в тени. Но ту работу, которую сегодня проводит Служба внешней разведки России, глава белорусского государства видит и ценит.