Александр Лукашенко – Сергею Нарышкину: не секрет, что наша встреча произведёт взрыв

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не секрет, наверное, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете. Да мы это не скрываем. Обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства, России и Беларуси. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня, в том числе. Я вам очень благодарен, мы очень серьезно относимся к ней. И в связи с этим у нас очень много совместной работы с этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам: к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о нашей совместной работе, нашей совместной деятельности во благо наших народов.