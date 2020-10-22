Александр Лукашенко – Сергею Нарышкину: не секрет, что наша встреча произведёт взрыв
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация вокруг Союзного государства сегодня складывается непростая. И противостоять глобальным вызовам и угрозам можно лишь объединив усилия с обеих сторон. Глава государства тепло приветствовал российского гостя, отметив, что видит и ценит ту работу, которую проводит служба внешней разведки России. И ту помощь, которая оказывается, в том числе и белорусским спецслужбам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не секрет, наверное, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете. Да мы это не скрываем. Обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства, России и Беларуси. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня, в том числе. Я вам очень благодарен, мы очень серьезно относимся к ней. И в связи с этим у нас очень много совместной работы с этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам: к России и Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся – о нашей совместной работе, нашей совместной деятельности во благо наших народов.
В сентябре Нарышкин выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что в сложной внутриполитической ситуации в Беларуси виноваты внешние силы. В частности, США используют цитата: «самые нечистоплотные» методы для раскачивания обстановки в Беларуси.