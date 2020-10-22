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Андрей Иванец: мы собираем предложения, связанные c вызовами, которые видим в системе здравоохранения

22 октября 2020 18:06
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты БГУ.

Образование, медицина, жилье и коммунальное хозяйство – это те вопросы, которые волнуют людей не только сегодня, актуальными они останутся и через десятилетия. Именно о важном для народа сегодня говорили в Белорусском государственном университете.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

Андрей Иванец: мы собираем предложения, связанные c вызовами, которые видим в системе здравоохранения-1

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы собираем сегодня предложения, которые связаны и с теми вызовами, которые сегодня мы видим в системе здравоохранения. Мы прекрасно понимаем то, что этот год крайне непростой. Сегодня фактически коронавирусная инфекция во многом оголила, с одной стороны, те недостатки, которые у нас существуют; с другой стороны, она позволила понять то, что мы должны мобилизовать все свои усилия для того, чтобы не просто сохранить нашу систему здравоохранения, а выстроить ее таким образом, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные вызовы, с которыми сталкивается весь мир.

# Конституция # общество # Андрей Иванец # Юлия Стриго # Фотофакт

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