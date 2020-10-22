Андрей Иванец: мы собираем предложения, связанные c вызовами, которые видим в системе здравоохранения

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 октября в Минске прошло итоговое заседание депутатов Палаты представителей, Совета Республики и других представителей узких отраслей. В разговор включились и студенты БГУ.

Образование, медицина, жилье и коммунальное хозяйство – это те вопросы, которые волнуют людей не только сегодня, актуальными они останутся и через десятилетия. Именно о важном для народа сегодня говорили в Белорусском государственном университете.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок